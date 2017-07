Para ellos, como para nosotros, las mascotas son más que animales

Las cuentas de Instagram de las celebridades de Hollywood están llenas de imágenes de glamour, moda, fiestas, premiaciones y una vida que muchos desearíamos, pero hay una parte más humana, y esa es la que algunas celebridades como Salma Hayek o Hillary Duff nos han dejado conocer. Nos referimos al momento en el que los famosos se despiden de sus mascotas, recordándonos que ellos también tienen pérdidas que los hacen más humanos y cercanos con el público.

Gisele Bündchen

La guapa modelo perdió a su perrita, y así se despidió de ella: "Mi mejor amiga", siempre estarás en mi corazón. Nunca dejemos de apreciar el amor incondicional que nuestros animales nos muestran todos los días".

Salma Hayek

Si hay algo que nos identifique como mexicanos, ese es el amor y la compañía que vemos en los perros, son parte de nuestra cultura y la veracruzana, Salma Hayek, sufrió mucho con la muerte de Mozart, su amigo de muchos años. "Hace una semana que no pongo nada ya que he estado de duelo por la muerte de mi perro Mozart. De quién fui la partera, lo encontramos el viernes pasado con un tiro cerca del corazón. Espero que las autoridades del estado de Washington le hagan justicia a este extraordinario perro que durante 9 años nunca mordió o atacó a nadie, adoraba su territorio y nunca se escapó. Era el compañero más leal y no se merecía una muerte lenta y dolorosa".

La Roca

El actor de Hollywood también sufrió la pérdida de su mascota y compartió en sus redes sociales cómo conoció a su pequeños amigo y las razones por las que debía sacrificarlo. "Otro recordatorio de que tenemos que vivir y amar con tanta fuerza como podamos, porque el mañana nunca está garantizado. Aproximadamente a las 11:15 de anoche mi esposa Lauren y yo tuvimos que tomar la dolorosa decisión de acabar con el dolor de Brutus y desenchufarlo para enviar su alma al cielo de los perros".

Barbra Streisand

La cantante estadounidense se despidió así de su mascota: "Jason tomó esta fotografía en la que abrazo a Sammie en el día de la madre. Esta es la última foto que tengo con mi queridísima Samantha. Descanse en paz. Valoro cada momento de los 14 años que pasamos con ella. Mayo 2003 - Mayo 2017".

Jason took this pic of me holding Sammie on Mother's Day. This is the last time my picture was taken with my beloved girl Samantha. May she rest in peace. We cherish every moment of the 14 years we had with her. May 2003 - May 2017. Una publicación compartida de Barbra Streisand (@barbrastreisand) el 27 de May de 2017 a la(s) 12:10 PDT

Halle Berry

La guapa actriz dio una lección a través de su Instagram pues dijo que se tuvo que despedir de su mascota, tomar la decisión de ayudarlo a no sufrir más. "Ayer se me rompió el corazón tras tener que dejar a nuestro adorado Playdough descansar debido a un tumor cerebral. Este pequeñito encendió nuestras vidas y nos trajo alegría todos los días durante 16 años. A la vez que su pérdida es durísima para todos, especialmente para mis hijos, es también una inevitable parte de la vida. Playdough y Maceo eran compañeros. Todos los días desayunaban juntos".

Gigi Hadid

La guapo modelo también dijo adiós a su gato. Si bien el mensaje no te saca lágrimas, te recuerda lo valioso que es tener a un animalito que te acompañe. "Siempre te amaremos, chub".

:( we love you always chub 👼🏼🐈 Una publicación compartida de Gigi Hadid (@gigihadid) el 20 de Mar de 2016 a la(s) 9:10 PDT

Hillary Duff

"Hoy he tenido que dejar marchar a este increíble hombrecito. Va a reunirse con su primera madre (mi abuela). Tenía solo 20 años. Mi chico de cara dulce, un perro tan amoroso, un perro tan bueno. Coco, echaremos de menos cómo nos cuidabas a todos", la actriz llevaba mucho tiempo con su mascota y fue un duro golpe.

Had to send this amazing little guy up today:( he's going to be with his first mom (my grandmother🦋) he was 20 years young my sweet faced boy, such a love, such a good dog❤️Coco we will miss you keeping everyone in check around here. 🌙✨💔 Una publicación compartida de Hilary Duff (@hilaryduff) el 7 de Feb de 2017 a la(s) 4:37 PST

