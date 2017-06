Una fotografía de JLo ha despertado odio en Instagram, sin embargo, la cantante ha sabido callar a todos en otras ocasiones con su figura libre de retoques

Por Karen Hernández

Jennifer López es una de las celebridades asediadas en Instagram, por su larga trayectoria, su indiscutible belleza y su nuevo romance con Alex Rodriguez, que parece de cuento de hadas. Sin embargo, a pesar de tener una de las figuras más envidiables del espectáculo, la neoyorquina, de origen puertorriqueño parece no encantar a todo el mundo, pues en los últimos días ha sido blanco de críticas por una fotografía que delata el supuesto uso de photoshop que hizo para adelgazarse.

Los usuarios de la Diva de Bronx inundaron de críticas una fotografía donde aparece posando frente al espejo, enseñando su abdomen, ¿ya que según alegaron, una sospechosa mancha delataba un intento fallido de photoshop. ANte esto, la cantante respondió soprersivamente con un "¡Por dios! Es sólo una mancha en el espejo...lol...no es photoshop. #lordblessthehaters #gymrat #youshouldtryit #wishtherewasphotoshopforhaters", escribió, asegurando entre los hashtags que es una adicta al gimnasio, que todos deberían hacer ejercicio y que debería existir photoshop para los haters..

Ayyyyy... 😂 A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Jun 22, 2017 at 10:01am PDT

Jen siempre ha sido una mujer atlética que busca hacer ejercicio y llevar una alimentación sana para conservar su figura. De hecho, en una entrevista de 2014 con la emisora australiana, 2DayFM, confesó estar aterrada de las cirugías y que no entiende por qué las mujeres deben someterse a los riesgos de un quirófano.

"Siempre he dicho que haré todo lo que sea posible para conservar mi aspecto y estar en buena forma, pero jamás me he dejado llevar por la tentación de la cirugía estética y nunca lo haré. Me aterraría profundamente tener que someterme a una operación para algo tan superficial. Me da mucho miedo la anestesia y la idea de que me pongan a dormir artificialmente", admitió. "¿Por qué las mujeres tenemos que correr riesgos con una operación, cuando podemos cuidar nuestra figura con un poco de ejercicio?"

Hoy en día nos cuesta trabajo creer que una celebridad como Jen esté libre de restiramientos y demás tratamientos para moldear el cuerpo y retardar el envejecimiento por medio de implantes e inyecciones, sin embargo, las fotografías de esta mujer nos hacen ver que es posible tener 47 años, una carrera demandante, giras internacionales e hijos que cuidar.

Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 25 de May de 2017 a la(s) 12:41 PDT

Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 4 de May de 2017 a la(s) 3:05 PDT

Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 27 de Abr de 2017 a la(s) 9:17 PDT

Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 26 de Feb de 2017 a la(s) 4:54 PST

Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 15 de Feb de 2017 a la(s) 12:52 PST

Por supuesto Jennifer también luce espectacular sin maquillaje y acepta que cuando el cuerpo lo pide, hay que descansarlo del estrés diario (incluyendo el maquillarsee). ¿El secreto para verse radiante? La boricua confesó, en 2015 para la revista US Weekly: "Me acepto como soy. Me siento sexy, joven y bonita a veces. Llevo un estilo de vida saludable. Siempre busco cosas que me ayuden a potenciarlo".

Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 2 de Jun de 2017 a la(s) 7:19 PDT

