El actor convirtió al superhéroe en un ícono de la cultura popular

Por Karen Hernández

Adam West, el mítico actor que encarnó al Batman en la popular serie de 1966 a 1968, falleció a los 88 años a causa de la leucemia que sufría. El actor tuvo tuvo papeles en las películas The Young Philadelphians (1959) y Robinson Crusoe on Mars (1964), así como apariciones en diversas series de televisión, como en The Big Bang Theory y series animadas como Los Padrinos Mágicos y la película animada de Disney, Meet the Robinsons.

Sin embargo, el legado que dejó Adam fue sin duda el de uno de los Batman más recordados, parodiados y amados de todos los tiempos. Estas son las razones por las que su muerte nos despierta la nostalgia y al geek que llevamos dentro:

1. No fue el primer Batman, pero sí fue el que dio a conocer al hombre murciélago en el mundo.

Lewis Wilson fue quien primero encarnó al Caballero de la Noche en 1943, pero sin duda, Adam fue quien lo convirtió en un ícono de la cultura popular. El cómic ya existía, pero el verlo en televisión y a color fue todo un suceso. La serie también se hizo popular por los cameos de personajes famosos de la época, como Bruce Lee o Ted Cassidy entre muchos que reforzaron la Batimanía. El personaje de Robin tambié fue clave para este Batman pues se le dio el peso que merecía y más allá de ser su ayudante, era su discípulo y quien lo sacaba de apuros cada vez que caía de un edificio o que lo atacaban los tiburones.

2. Un Batman clásico de cómic

Existen una infinidad de parodias y memes de este Batman pero definitivamente estuvo hecho con la intención de divertir a los amantes de los cómics (y convertir a los que no lo eran). La sere de este hombre murciélago parodia de la mejor manera las onomatopeyas de los cómics (ZOOM, ZAP!, ZAAAZ!) y ni qué decir de los colores que sobresalían de la pantalla de manera única. Este Batman estaba lejos de ser atlético como Christian Bale o con pinta de galán de Hollywood como George Clooney, pero quizá era el estereotipo de cuerpo del momento, algo más real con el que muchos hombres sin enormes pectorales pudieron identificarse (¡y eso es genial!). El traje parecía una pijama estampada pero vamos, ¿cuántos no desearíamos tener algo así? Se ve que Bruce Wayne no tenía problemas de comodidad como aquellos que usan trajes ajustados de cuero.

3. La canción de cabecera

Es imposible no tararear esa pegadiza melodía de rock surfero que repetía una y otra vez "¡Batman! tara ra ra ra". La introducción del programa podía quedarse en tu cabeza por días y presentarlo a manera de caricatura le añadió un toque especial. Adam se caracterizó por ser un Batman bailador, imponiendo el llamado "Batusi", que parodiaba el baile a go-go de la época, "watusi".

4. La comicidad de West

Batman es conocido por ser uno de los superhéroes más oscuros y hasta amargado de todos. Y mientras que en los últimos tiempos se ha pintado al millonario Bruce Wayne como un sujeto tímido, mujeriego y misterioso, Adam le dio un toque especial con sus bailes, su traje-pijama y las peleas dignas de una caricatura cómica. ¿Cómo olvidar cuando enfrentó tiburones con "repelente para tiburones", mientras colgaba de la escalera de un helicóptero?. Pero este Batman también apareció en la playa, con traje de baño (sobre su traje de héroe) ¡y en una competencia de surf contra El Guasón!.

Batman vs el tiburón

Batman surfeando contra el Guasón

5. ¡Cantó!

Parece difícil de creer que este sombrío cabellero de la noche tenga las ganas de cantar pero Adam West se atrevió a hacerlo. Se trata de un tema bastante extraño llamado "Miranda", en el cual West, en el papel de Bruce Wayne intenta atraer la atención de una mujer. Lo mejor es que Robin lo acompaña en toda la pista pues lo interrumpe a cada rato, advirtiéndole que algo amenaza la ciudad.

6. Los mejores villanos, sólo contra este Batman.

No podíamos dejar ir este apartado, especialmente porque Batman tiene a los mejores villanos de la historia de los cómics. El Batman de Adam West no se limitó a luchar sólo contra el Joker, quien en la versión para latinoamerica, fue bautizado como "El Guasón", interpretado por el magnífico Cesar Romero. Aquí el Guasón no era un psicópata asesino sino un villano elegante y bastante cómico con su cara y bigote pintados de blanco (porque el actor no quiso quitárselo). El Acertijo, El Pingüino y Gatúbela también formaron parte del catálogo de villanos que llegaron a enfrentarse, hasta al mismo tiempo con el héroe.

