Recientemente el cantante Ed Sheeran anunció que cerró su cuenta porque recibió muchos ataques.

Las redes sociales son un arma de dos filos, todas las personas que las usamos sabemos bien que cuando posteamos un comentario o imagen estamos en riesgo de recibir comentarios negativos. Claro, nuestros amigos no suelen ser groseros. Pero en el caso de los artistas, la cosa no es tan simple. Ellos sí reciben constantemente criticas y ataques muy severos en sus publicaciones.

Para muestra basta un botón (o muchos). Comencemos hablando del caso más reciente: Ed Sheeran, quien a inicios de esta semana decidió cerrar su cuenta de Twitter debido a los constantes ataques que recibía por parte de los seguidores de la famosa red social.

"De hecho, ya me salí de Twitter completamente. No puedo leerlo. Lo veo y no hay nada, solo gente diciendo cosas malas. Twitter es una plataforma para eso. Un comentario arruina tu día. Por eso es que lo cerré. Me he estado rompiendo la cabeza tratando de averiguar por qué le desagrado tanto a la gente", declaró Sheeran a The Sun.

También afirmó que la "gota que derramó el vaso" fueron los ataques de los fans de Lady Gaga, quienes, de acuerdo con el cantante, asumieron erróneamente que habló de ella en una entrevista y "lo odiaron". Dato que llegó a oidos de la interprete de "Poker Face", quien decidió postear en Instagram una imagen donde aparece con él para brindarle su apoyo.

Antes de Sheeran estos otros famosos también cerraron su cuenta de Twitter debido al bullying:

Zyan Malik

El integrante de One Direction dijo que cerró su cuenta debido a que se cansó de los mensajes malintencionados que veía todos los días.

Amanda Bynes

Amanda cerró su cuenta en 2013 por recomendación de su psicólogo. Algo que por supuesto le ayudó a evitar seguir siendo criticada por los usuarios. Pero, la volvió a abrir.

Demi Lovato

Aunque no fue de forma permanente, sin embargo en 2012 la cantante anunció que cerraría su cuenta debido a que solo le había ocasionado problemas en diversas formas.

Alec Baldwin

El famoso actor tuvo problemas por sus posteos en Twitter, lo cual lo llevó a cerrar su cuenta y reabrirla en más de una ocasión. Actualmente no publica mucho.

Chrissy Teigen

La modelo recibió en 2014 amenazas de muerte en respuesta a una publicación sobre el tiroteo en la capital canadiense de Ottawa. Cerró su cuenta un tiempo, pero la reabrió.

Todos estos famosos, y otros cuantos más, han experimentado la molestia del bullying en Twitter. Una situación nada cómoda para ninguna persona.

