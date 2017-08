Malia Obama tiene un gran peso sobre sus hombros, o lo tuvo por más de ocho años. Sin embrago, la presión de ser la hija del presidente más poderoso del mundo, nunca la detuvo para demostrar que ella sigue siendo una chica con sus propios deseos y expectativas de la vida. Una joven normal.

Durante todo este tiempo, Melia ha tenido momentos extraordianarios en los que nos ha demostrado que es una chica común. Aquí algunos de ellos.

1. Cuando bailó en el festival Lollapalooza

Durante el festival Lollapalooza que se realizó en Chicago, Malia se tiró al piso y comenzó a bailar desenfrenadamente cuando The Killers salió al escenario. Claro, el video donde aparece haciéndolo ya es viral.

2. Cuando realizó un twerking

El año pasado, durante la presentación del rapero Bruson Tiller, la hija del ex presidente de Estados Unidos se animó a realizar un twerking. Ella demostró, que como cualquier adolescente, le gusta seguir la moda.

3. Cuando ignoró a su papá en un evento oficial

Durante la ceremonia inaugural del segundo mandato de Barack Obama, en 2013, Malia y su hermana, Sasha, "ignoraron" a su papá mientras daba su discurso y prefirieron tomarse selfies con el celular.

Sasha and Malia Obama taking a selfie during the inaugural parade in 2013.jpg pic.twitter.com/6Wlywg9PcL

4. Cuando celebró su cumpleaños en un bar

Pese a que las hermanas Obama tenían bastantes restricciones, Malia decidió festejar su cumpleaños número 18 a lo grande, en un bar en Amsterdam. Testigos aseguraron que no paró de bailar, brindar y coquetear con sus invitados.

5. Cuando comenzó a beber y fumar

Malia ha probado el alcohol y el cigarro en más de una ocasión seguramente, pero las fotos de un par de esos momento se filtraron en las redes sociales. Esto le ocasionó críticas porque era menor de edad, pero ¿qué adolescente normal no lo ha hecho?

Honestly, who cares if Malia Obama was drinking... but why TF is the president's daughter drinking Natty Light? pic.twitter.com/eOPF2FchTT