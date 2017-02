Vaya formas de decirle que la ama

Kim Kardashian y Kanye West forman una de las parejas más excéntricas del espectáculo. Su forma de vivir y de vestir es de película. Hay quienes decían que su matrimonio no duraría mucho, pero ahí están, demostrándole a la gente que a pesar de todo, el amor los une. Kanye es un romántico y siempre está tratando de agradar a Kim, para muestra los regalos, nada discretos que le da. Ojo, toda esa opulencia no es sinónimo de amor, pero basta ver la forma en la que Kanye mira a la socialité para saber que ahí hay cariño.

Una pared de flores

No es la primera vez que el rapero le da flores a su esposa, pero no le da modestos arreglos, no señor, se encarga de darle las más hermosas piezas, como esta pared de rosas y orquídeas con motivo del Día de San Valentín, mismo que le sirvió de fondo a Kim para hacer algunos 'snaps'.

Más flores

La pared del pasado San Valentín no fue el primer detalle floral por parte del rapero. En mayo de 2015 y para celebrar el Día de las Madres, Kanye le envió cientos de rosas blancas. Lo romántico de esta situación fue que ella se encontraba en Brasil y sí, su esposo le llenó la suite de hermosas flores.

I got to my room in Brazil and my amazing thoughtful husband had the sweetest note with a couple thousand roses covering my entire suite for Mothers Day! I'm so sad I'm so far away on this day but happy we celebrated yesterday! I love you baby & North soooo much!!! Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 10 de May de 2015 a la(s) 2:54 PDT

Un anillo que vale millones

Kim recibió un anillo por parte de Kanye que, según revistas del corazón, está valuado en más de tres millones de euros. La pieza tiene un gigantesco diamante, fue diseñado por Kanye West con la ayuda de Lorraine Schwart.

My ring shined so bright for our love in Rome while we celebrated our 2 year anniversary in Italy, the country we got married in! #Blessed Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 24 de May de 2016 a la(s) 12:16 PDT

150 regalos

Si un hombre está dispuesto a darte está cantidad de detalles, no lo dejes ir. El rapero aprovechó las pasadas fiestas decembrinas para darle a Kim 150 regalos perfectamente envueltos. Entre ellos se encontraban ropa de diseñador y muchos lujosos detalles.

Sister Sunday! Don't forget to download our apps so you can view our live-streams, link in bio. Una publicación compartida de Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) el 27 de Dic de 2015 a la(s) 8:44 PST

BONUS

Cuando de detalles se trata, Kanye es el mejor. En el pasado cumpleaños de Kim le envió un video a través de redes sociales, en el que se pueden ver imágenes de la niñez de Kim y recuerdos de su padre.

