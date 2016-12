Por Karen Hernández

Disney/Pixar siempre nos sorprende con sus producciones y temáticas que apelan, cada vez más a temas sociales y culturales, incluyendo la inclusión racial.

Hace unos meses, el gigante de la animación anunció que ya estaban trabajando en una nueva cinta que se titulará "Coco" y estas son nuestras razones por las que creemos que no debemos perderla de vista.

1. Se trata de una producción que habla de México y del Día de Muertos, una de sus tradiciones más destacadas, por lo que promete estar llena de color y simbolizmos que retraten esta alegre celebración de vida y muerte. Además, incluirá diferentes detalles de las tradiciones en Oaxaca, en el sur de la Ciudad de México y en Michoacán, que son los puntos más importantes en torno a esta celebración.

2. Estará dirigida por Lee Unkrich, nada más y nada menos que el director de Toy Story 3, una de las películas que más nos ha hecho llorar, en la vida, así que la diversión y la emotividad estarán garantizadas. "Una carta de amor a México, en tiempos de Trump", así la describe el director.

3. GAEL GARCÍA BERNAL. ¿Tenemos que decir más? En pleno auge de mexicanos en grandes producciones, el guapo actor mexicano será parte de la cinta, al doblar la voz de Héctor, uno de los personajes principales. Al igual que su compatriota Diego Luna, Gael se ha convertido en uno de los mexicanos favoritos en Estados Unidos por su participación en la exitosa serie, Mozart in the Jungle (basta con decir que fue nominado a un Golden Globe por esto). Por su parte, Anthony Gonzalez, será Miguel, el protagonista, y Renée Victor, conocida por el papel de Lupita en Weeds, será Abuelita (la abuelita de Miguel).

