La actriz ha demostrado ser una de las más fuertes para llevarse la estatuilla dorada.

Por Karen Hernández

La noche de los Oscar está a la vuelta de la esquina y los amantes del cine y el espectáculo ya tenemos todo listo para ver a nuestros favoritos desfilar por la alfombra roja y subir al podio para recibir la codiciada estatuilla dorada. Este año, las categorías están muy reñidas ya que hay grandes estrellas y producciones que hacen que sea complicado ver hacia dónde se irá la balanza.

Una de las favoritas para llevarse no una, sino uno de cada una de las cinco categorías grandes es 'La La Land: La Ciudad de los Sueños', siendo Emma Stone su arma más fuerte pero, ¿por qué apostar por esta pelirroja si hay una Meryl Streep o una Natalie Portman en la lista? Creemos que estas razones por las que Emma puede llevarles ventaja:

DESCUBRE MÁS

1. Para empezar, hay que entender el sentido de 'La La Land' y por qué tanto alboroto con ella. En cuanto el director dijo que se trataba de un homenaje a los grandes clásicos musicales de los años 40, los críticos y cinéfilos hipsters comenzaron a decir que jamás superarían a Fred Astaire y Ginger Rogers, ni a 'Cantando Bajo la Lluvia' o los número de 'West Side Story', y es verdad, nunca lo hará pero esa no es su intención. La importancia de 'La La Land' es justamente crear esa atmósfera nostálgica y un efecto melancólico de esa cultura popular que tan olvidada estaba. El desarrollo de la historia se basa en colores y tonos: mientras más felices sus personajes, más colorido es el set y mientras más tristes, más sombras y grises hay. Una historia que primero te hace creer en el amor a primera vista y después te dice que nada vale nada la pena en la vida. Una visión agridulce que dejá un 'no sé qué' en el estómago.

Y sí, el final es el remate perfecto pues es un golpe de realidad muy cercano a lo que son las relaciones sentimentales hoy en día. Entre el morbo y la moda, esta película con un presupuesto pobre terminó multiplicando hasta 10 veces sus ganancias en taquilla.

2. Emma Stone fue una elección acertada para encarnar al personaje femenino de la cinta. Es joven, talentosa y con una carrera de rápido ascenso. Es una actriz versátil que da un aire de inocencia pero al mismo tiempo es capaz de darle un toque perverso a sus personajes. Emma puede pasar de una comedia como Easy A a una de superhéroes como la novia intelectual de Spiderman hasta un drama como en su protagónico en The Help o Birdman. Esta última casi le asegura un Oscar y aunque no se lo llevó, ha demostrado que no hay reto que no pueda superar.

3. La química con Ryan Goslin es clave. Cada vez que vamos al cine o vemos una película en Netflix, tenemos a una pareja protagónica que nos enseña lo que debe ser el amor. Sin embargo pocas lograr hacernos sentir que de verdad existe.

Que un par de actores logren esa perfecta sincronía como un Leonardo DiCaprio y una Kate Winslet hicieron en Titanic es muy extraño y sin duda este par también logró convertirse en una de las parejas más recordadas del cine, desde su baile estilo 'Dirty Dancing' en 'Crazy, Stupid, Love'. La química jugó un papel muy importante ya que le dio una gran naturalidad a sus papeles. La risa coqueta de Emma mientras cantaban "City of Stars" y Ryan tocaba el piano sin duda fue auténtica (o así pareció), como si entre ellos hubiese una complicidad que les permite entrar en papel sin necesidad de un guión.

4. El corazón de Emma. Stone es sin duda el alma y corazón de la cinta pues más allá de ser protagonista, imprime un sello único con su carisma y plasma mucho de lo que atravesó en la vida real para llegar a donde está. Esto le dio un gran realismo a las lágrimas y expresiones de 'Mia'.

No es casualidad que en su discurso durante los Globos de Oro mencionara a todos los que acuden a audiciones y que pese a "las puertas cerradas en la cara", las eliminaciones en audiciones o el esperar "un callback que no llegó" jamás renunciaron sino que se levantaron y siguieron adelante. En la película, Emma retrata a esta chica que siempre vio las puertas cerradas y en la vida real, la actriz también pasó años tratando de mostrar su talento en cientos de audiciones sin tener oportunidad alguna. "Pensé mil veces que esto no era para mí, pero sabía que no quería hacer otra cosa", declaró en una entrevista.

5. Multitalento. La actriz baila, canta y actúa, ¿puede haber mayor exigencia que esa? Stone ensayó durante casi tres meses para lograr interpretar cada una de las canciones de la película además de que tuvo una xperiencia previa en teatro con la obra 'Cabaret'.

Hacer un musical requiere de gran resistencia y fuerza de voluntad para no rendirse y Emma demostró que está dispuesta a entregarse por completo al papel. El número que realizó para la parte donde Mia audiciona es simplemente impresionante pues no sólo se trata de un monólogo cantado sino también lleno de expresión gracias a su profunda mirada.

Síguenos en Facebook

Síguenos en Instagram

Síguenos en Twitter

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

Estos son los mejores looks que Emma Stone ha mostrado en la alfombra roja

Y EN VIDEO

Prepárate para recibir el amor en tu vida