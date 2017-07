Aunque tienen personalidades diferentes, saben cómo compartir la vida

Miley Cyrus y Liam Hemsworth han pasado por varias pruebas para estar juntos. Se conocieron en el rodaje de 'The last song', una película en la que tenían que separarse para cumplir sus sueños, desde entonces surgió el amor. Las malas decisiones de ambos y la inmadurez hizo que la pareja del momento terminara.

Cada uno siguió con su vida, pero el año pasado, comenzaron a estar más activos en sus redes sociales, cuando no veíamos a Miley posar con la mascota del actor, él daba mensajes de apoyo a la fundación de Miley. La confirmación llegó cuando Liam posó para GQ Australia y confirmó lo que se sabía, la relación con la polémica cantante estaba viento en popa. Estos son los momentos en los que, definitivamente, nos hicieron creer en el amor.

Una anillo para mi chica

Miley lucía en las fotos un ostentoso anillo, pero ella misma se encargó de decirle a Ellen Degeneres que no se sentía cómoda con él, pues consideraba que no reflejaba su personalidad. En su cumpleaños pasado, Liam le compró un anillo lleno de brillos, como los que consigues en la feria, demostrando que lo importante es el amor y no el anillo.

Un tierno mensaje de cumpleaños

Para Liam, Miley es un ángel y así la llama, y en su cumpleaños le dio una caja, con contenido desconocido, llena de brillos y un unicornio. Además, se encargó de enviarle globos y flores. Esa imagen fue una de las que más conmovió a sus seguidores pues era la confirmación oficial de que están más enamorados que nunca.

Una canción para recordar

Miley está atravesando por una nueva etapa, tanto a nivel personal como musical y para muestra Malibu, canción en la que retrata su historia de amor con el actor, pues ese lugar es el preferido de él y la letra es lo más romántico y sincero que ha hecho la cantante.

Recordar el primer beso

Hace unos días Miley compartió una imagen de la película en la que actuaron juntos hace ocho años, ese fue el momento de su primer beso y, aunque no todo ha sido bueno en todo ese tiempo, el amor los ha mantenido unidos.

Celebrar que están juntos

En la Navidad pasada, la pareja pasó las fiestas juntos, en compañía de la familia de él, en una fiesta en la que dejaron ver lo enamorados y felices que están. Sin duda, son la muestra de que el amor puede con todo.

