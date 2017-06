Por redacción Nueva Mujer

Ariana Grande es una de las jóvenes más exitosas de la escena musical. A sus 24 años ha logrado posicionarse como uno de los iconos de la música pop. Se dio a conocer por su participación en diferentes programas de Nickelodeon donde dejó ver su gusto por la música. Con el paso del tiempo, ha logrado consolidarse como una de las mejores voces y uno de los ejemplos para millones de mujeres alrededor del mundo. Aquí cinco momentos en los que definitivamente demostró que el 'girl power' está con ella.

Cuando se defendió de quien la llamó 'puta'

La cantante no se quedó callada cuando uno de sus seguidores la insultó. Primero alabó su trabajo en 'Dangerous woman', pero luego le dijo que le parecía que su estilo era mu provocador. Ella se limitó a decir: "¿Cuándo la gente dejará de sentirse ofendida por que la mujer muestre piel o exprese su sexualidad? Los hombres pueden quitarse sus camisas, expresar su sexualidad en el escenario, en videos, en Instagram, donde quieran... Todo el tiempo. La doble moral es muy aburrida y cansada. Con todo respeto, creo que es hora de que saques tu cabeza de tu trasero.♡ Las mujeres también pueden amar sus cuerpos♡".

Cuando la cuestionaron sobre su estado civil

Sí, es una de las mujeres más bellas, pero eso no quiere decir que deba tener pareja todo el tiempo, harta de ser cuestionada por sus relaciones personales, dijo: "Nunca he visto el amor como algo que necesito para esta completa. Me gustaría estar completa por mí misma para enamorarme con alguien que también se sienta completo así".

Cuando aceptó con inteligencia las criticas sobre su cuerpo

Todo parece indicar que por ser figuras públicas, los comunidades, fans y el público en general, tienen derecho a cuestionar cómo lucen, por eso ella declaró: "Intento no hacer caso a lo que la gente dice sobre mi cuerpo porque creo que puedes acabar volviéndote loca si lo haces. Me centro en lo positivo, mis fans me ayudan a sentirme bien", con lo que demostró que es más que un cuerpo y una cara bonitos.

Cuando enfrentó como una guerrera el atentado de Manchester

Hace unas semanas, la cantante se enfrentó a una de las pruebas más difíciles de su carrera, el atentado de Manchester en uno de sus conciertos logró sembrar el pánico. Ella luego de estos hechos envió un mensaje en el que dijo: "Estoy con el corazón roto. Lo siento mucho. No tengo palabras", luego dio un concierto a beneficio de las víctimas y las apoyó en todo el proceso.

Cuando hicieron de ella un objeto

La cantante ha tenido que enfrentar comentarios machistas y sexistas por su vestuario y personalidad, ella se ha defendido de una manera muy inteligente y cuando la cuestionaron sobre lo sexy que lucia últimamente, la joven cantante dijo: "No soy un trozo de carne que un hombre utiliza para su propio placer. Soy una persona adulta que está en una relación con un hombre que me trata con amor y respeto. Me duele que muchas personas jóvenes se sientan cómodas usando estas frases y objetivando a la mujer con tanta facilidad (...) Sé muy bien que la mayoría de las mujeres conocen la sensación de que les hablen de forma grosera en público o ser usadas públicamente por un hombre."

