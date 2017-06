Por Karen Hernández

Lindsay Lohan es quizá una de las celebridades más polémicas de Hollywood pues entre cirugías, romances fallidos, adicciones y malas compañías. Aunque alguna vez fue la pelirroja consentida de la pantalla por su papel de las gemelas Annie y Hallie en "Juego de Gemelas", hoy a pasado a ser la favorita de los memes y redes sociales por esos "inocente" tropiezos que parecen sacados de una serie cómica.

Cuando demostró su popularidad cumpleañera

A punto de cumplir 31, Lindsay ya tiene el plan perfecto para festejar en Mikonos, Grecia, en compañía de sus "mejores amigas", Britney Spears, Paris Hilton ¡y Beyoncé! Claro, no sabemos si ya fueron notificadas pues la actriz las invitó a través de una publicación en su cuenta de Twitter. Aunque todos sabemos que Britney y Paris no fueron las mejores influencias para Lindsay en sus años dorados de juventud.

#nicegirls @britneyspears @parishilton come to #mykonos for my birthday this weekend 😊 @Beyonce you too