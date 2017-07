Como cualquier mortal, las celebridades han tenido que enfrentarse a grandes pruebas

Por redacción Nueva Mujer

Muchas veces, cuando pensamos en los actores, actrices, cantantes y demás celebridades de Hollywood, pensamos que su vida es perfecta. Tienen fama dinero y poder, pero son humanos como tú que lees esto, se enfrentan a pruebas, a retos y las enfermedades también son parte de su vida, aquí un recuento de algunos famosos y los problemas de salud con los que viven.

Demi Lovato es bipolar

Su papá también tuvo esta enfermedad, y el diagnóstico le llegó a ella estando en rehabilitación. "Recuerdo que el día que me dieron el diagnóstico todo empezó a tener sentido. Había vivido con esta manía de momentos en los que me pasaba toda la noche escribiendo canciones y pensando que me podía comer el mundo y después caía en negras depresiones, donde lo único que quería era cerrar la puerta y no hablar con nadie, por esa razón me mantenía aislada conmigo, tratando de lidiar con el dolor".

MÁS: La historia de superación de Demi Lovato, la cantante que ganó la batalla contra las adicciones

Selena Gomez padece lupus

Esta enfermedad la alejó por un tiempo de los escenarios y de su público. Así lo declaró la joven cantante y actriz. "Como muchos saben, hace cerca de un año revelé padecer de lupus, una enfermedad que nos puede afectar de maneras distintas. He descubierto que la ansiedad, los ataques de pánico y la depresión pueden ser efectos de la enfermedad. Quiero ser proactiva y enfocarme en mejorar mi estado y mi felicidad y he decidido que la mejor manera de hacerlo será tomando un tiempo libre".

MÁS: Selena Gomez le dice adiós a la música

Kim Kardashian sufre psoriasis

Se trata de una enfermedad dermatológica, inflamatoria y crónica, los síntomas son enrojecimiento de la piel, formación de escamas y picazón, son algunas manifestaciones de este mal cutáneo que evidencia un malestar en la salud de la piel, incluida la del cuero cabelludo, genitales, palmas de las manos y plantas de los pies, así como también en articulaciones y uñas. Ante estos síntomas, quienes la padecen evitan mostrar su piel y lesiones.

MÁS: Kim Kardashian sufre psoriasis en el rostro: Conoce más sobre esta enfermedad y cómo le afecta

Miley Cyrus padece arritmia

Así lo confirmó ella misma en su autobiografía Miles to Go en la que explicó: "El tipo de taquicardia que tengo no es peligrosa. No me hará daño, pero sí me molesta". Dijo además que este padecimiento le causa algunos problemas al subir a los escenarios, pero que con el tiempo lo ha logrado manejar.

Thalía vive con la enfermedad de lyme

De acuerdo con los Centros Para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la enfermedad de Lyme es transmitida por las garrapatas y sólo en la Unión Americana, más de 28 mil casos fueron confirmados durante 2010 y es una enfermedad con la que la cantante mexicana ha tenido que vivir.

MÁS: Esto es lo que debes saber de la enfermedad de Lyme

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Así ha cambiado el look (y el rostro) de Lindsay Lohan a lo largo de los años

Y EN VIDEO:

Descubre la magia de los tatuajes de animales y qué necesitas saber para elegir un diseño