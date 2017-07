Dejaron atrás el abdomen marcado y le dieron paso a una ‘pancita’ muy atractiva

No sólo las mujeres en la industria del entretenimiento se ven presionadas por lucir perfectas, también los hombres están sometidos a cierta presión por verse espectaculares y atléticos en todo momento. Los medios y los paparazzis no les perdonan que no luzcan figuras de envidia. Aún así, a estos diez hombres no les ha importado y han demostrado que la sensualidad no tiene nada qué ver con un 'six pack' en el abdomen,

Leonardo DiCaprio

Es un hecho que Leo dejó de lado su imagen para concentrase en su carrera. No importa si está delgado o con unos kilos de más, su talento es indiscutible y no importa cómo luzca, siempre nos parecerá una belleza.

Hey guys where you will go on a holiday I will go to antalya Turkey #leo #leonardodicaprio #dicaprio #dicaprihoe #blueeyes #handsome #summer #holiday #antalya #turkey #follow #likeme Una publicación compartida de LeonardoDicaprioTürkiyeFan (@leodicaprioturkiye) el 5 de Jul de 2017 a la(s) 4:34 PDT

Gerard Butler

El protagonista de 300 es de los más criticados por su aumento de peso, pues justo en la taquillera película lucía un abdomen de envidia. Tras protagonizar varias películas románticas, los kilos extra se hicieron presentes, pero eso no importa, la sonrisa del actor y esos hermosos ojos verdes son suficiente para seguir luciendo increíble.

en Tulum [México], Gerard Butler confirmó con sus actos que regresó con su exnovia Morgan Brown, después de haber finalizado su relación el pasado noviembre❤️. La pareja estuvo muy cariñosa durante su estancia en la playa dándose abrazos y riendo sin parar💕. A principios de semana también fueron vistos en Malibú [USA], cuando salieron juntos a cenar🥘. ¿Quiénes por aquí aman la película P.S. I Love You, protagonizada por Butler?👂🏻 #GerardButler #MorganBrown #Tulum #Mexico Una publicación compartida de La Biblia del Chisme RD (@labibliadelchismerd) el 3 de Jul de 2017 a la(s) 9:43 PDT

Jason Sege

El actor de 'How I Met Your mother' nunca ha sido tan delgado o atlético, pero tiene un carisma y un talento que muchos quisieran. Es agradable, actúa bien y es de esos chicos con los que definitivamente saldríamos.

Happy 4th of July to all my American followers, I'll see your shores again in two months! 🇺🇸🏈🎉 #jasonsegel #jasonsegelmarryme #jasonsegelisbae #fourthofjuly #4thofjuly Una publicación compartida de 🍔Andy🥑 (@deathofgotham) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 6:18 PDT

Ben Affleck

Cuando la noticia de que el ex de Jennifer Garner sería Batman salió a la luz, de inmediato los fans del personaje se declararon en contra, pues en ese momento Affleck no lucía la mejor figura, lo que le valió memes y burlas. Muchos pensaron que el papel le quedaría corto y que no haría una interpretación a la altura de Christian Bale, su antecesor.

New 😻🙌🏻 30.04.2017 in brentwood A little ago 😻 @benaffleck 🍓 Uzun bi aradan sonra yeni resimler gelir bugün brentwood 😻 Ben Affleck and Jennifer Garner go to church with their family in Brentwood, CA (30.04.2017) New and Photo benaffleckbrasil 😘#benaffleck #sunday 😻 Una publicación compartida de Ben Affleck (@benaffleckturkey_official) el 30 de Abr de 2017 a la(s) 3:15 PDT

Javier Bardem

El guapo español nunca se ha caracterizado pro ser muy delgado o muy 'fit', pero tiene algo encantador que sin duda enamora, es un hombre fuerte y musculoso, que pese a no cumplir con los 'estándares' de belleza de la industria, tiene a un público cautivo.

#javierbardem #captainsalazarsrevenge #jacksparrow #piratesofthecaribbean Una publicación compartida de Captain Salazar (@captain_salazar_forever) el 29 de Jun de 2017 a la(s) 6:18 PDT

