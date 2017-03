La colombiana ha estado envuelta en un escándalo en más de una ocasión

Por Andrea Sánchez

Shakira de una de las artistas colombianas que mayor exposición a nivel internacional ha tenido. Su talento es innegable, compone desde los 8 años y su carrera la ha llevado a participar con cantantes internacionales como Beyoncé y Rihanna. A pesar de haber sido acusada en más de una ocasión de plagio su carrera no desciende, por el contrario, es una de las cantantes con mayor popularidad y aceptación del público.

DESCUBRE MÁS

La bicicleta

Esta canción que interpreta al lado de Carlos Vives logró popularidad en poco tiempo, pero según señala Livan Rafael Castellanos, su canción 'Yo te quiero tanto' tiene el mismo ritmo y línea melódica.

Hips Don't Lie

La canción fue un éxito en el Mundial Alemania 2006, con ella marcó un hito en la historia musical de la colombiana. El cantante de salsa Jerry Rivera acusó a la colombiana de copiar la entrada de su canción 'Amores como el nuestro', pero Shakira apuntó que el uso de trompetas no había sido su idea sino de una de la personas que contribuyó con la producción.

Rabiosa

El motivo por el cual fue acusada de plagio no fue la melodía o la letra de la canción, Shakira fue acusada de robar la idea del video I just don't know what to do with myself" de The White Stripes, en el que se ve a la modelo Kate Moss haciendo los mismos bailes sensuales que la colombiana.

Waka Waka

Sin duda esa melodía fue un himno en el Mundial Sudáfrica 2010, pero no todo fue miel sobre hojuelas pues de acuerdo con Wilfredo Vargas, la cantante usó el estribillo de una de sus canciones. La colombiana dijo que usó una canción folclórica africana como homenaje al país sede de la competencia deportiva.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

Shakira: las fotos de su sexy transformación de estilo

Y EN VIDEO

Enciende tu vida sexual en pareja o sin pareja con estos consejos