Desde que Belinda y el ilusionista Criss Angel hicieron formal su relación no han dejado de derrochar amor. A través de redes sociales han dejado ver lo enamorados que están, todo parece indicar que la cantante de pop tiene perdidamente enamorado al mago y para muestra estas acciones.

Criss bailando 'Sapito'

Si tu novio no se avergüenza de uno de los éxitos que catapultó tu carrera, por más ridículo que éste sea, quédate con él. Criss sorprendió a Belinda en la presentación que tuvo en Tabasco. Interrumpió el concierto, subió al escenario, le declaró su amor y bailó junto a ella el 'baile del sapito'.

DESCUBRE MÁS:

Se tatuó su nombre

No sabemos qué tan buena idea sea tatuarte el nombre de tu pareja. Todos sabemos que la relaciones acaban y bueno, llevar su nombre en el pecho podría ser una mala idea. A semanas de haber comenzado a salir, el ilusionista se tatuó 'Beli' en el pecho. Ojalá la relación dure mucho.

Le defendió en redes sociales

Cuando se filtaron las imágenes que confirmaban su romance, Belinda fue atacada en redes sociales con el hashtag, #BelindaLadyRobaMaridos, de inmediato Criss salió en su defensa y usó Twitter para declarar: "Para todos los que inventan historias, no estoy casado! Es increíble como dicen mentiras de @belindapop mejor den un poco de #AMOR al mundo".

