Con sus acciones demostró que es como cualquier otra chica

Por redacción Nueva Mujer

Rihanna ha demostrado en más de una ocasión que es una de la mujeres más poderosas de la escena musical. Su estilo y talento la han llevado a saltar de los escenarios a la pasarelas, dejando claro que sí, también tiene talentos para la moda. Ha conquistado corazones como el de Leonardo DiCaprio, pues aunque no se confirmó, todo parecía indicar que mantenían una relación más que amistosa. Su enigmática belleza, su talento y poder la posicionan como alguien inalcanzable, pero eso se acabó, estas son las ocasiones en las que hizo lo que muchas quisiéramos hacer.

DESCUBRE MÁS:

Cuando sacó su ánfora en una premiación

Hace unas semanas se llevó a cabo la entrega del Grammy. Ahí sacó su glamoroso contenedor de algo que parecía ser una bebida alcohólica. La mayoría hemos deseado llevar un trago cuando vamos a un reunión aburridísima. ¿Qué tal el chic accesorio para los días de junta en el trabajo? Lo más gracioso fue que las cámaras captaron a Rihanna diciendo "Creo que es hora de otro trago".

via GIPHY

Cuando Drake le declaró su amor en una premiación

Sólo a Riri le pueden ocurrir estas cosas. Drake, su 'eterno' enamorado fue el encargado de darle el premio por su trayectoria en los MTV Video Music Awards. La elogió, dijo cuánto la admiraba y también que estaba enamorado de ella desde los 22. Rihanna manejó la situación, cuando se acercó todos esperaban un apasionado beso, pero ella, fiel a su estilo, besó a Drake en la mejilla y manejó la situación como las grandes.

via GIPHY

Cuando se rió de Arianna Grande

Ojo, no estamos a favor de la violencia entre mujeres, pero es un hecho que el momento fue muy gracioso. Riahnna fue captada riéndose de la forma de bailar de la joven actriz. Arianna no fue la única que sufrió del humor negro de la cantante de Barbados, quien también se sonrió con las actuaciones de otras bandas pop como One Direction. Aquí puedes ver el momento.

via GIPHY

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Rihanna: así ha evolucionado su estilo sexy a través de los años