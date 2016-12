Ha sido un año doloroso para el medio del espectáculo

Por Andrea Sánchez

Muchos queremos que el 2016 termine ya, pues aunque faltan unos días, las muertes y sucesos que ocurrieron durante estos doce meses sin duda pasarán a la historia. Aquí algunas de las muertes que nos estremecieron.

David Bowie

Dejó este mundo el 10 de enero, no venció la batalla contra el cáncer. 'El camaleón', como era apodado por la versatilidad de su música, lanzó dos días antes de su muerte 'Black Star', uno de los éxitos que se sumaron a su brillante carrera musical.

Alan Rickman

Estábamos recuperándonos de la muerte de Bowie cuando se dio a conocer que Rickman había muerto. El actor londinense se volvió entrañable con su actuación en Harry Potter. Murió a los 69 años a causa del cáncer.

René Angélil

También en enero, el esposo de Céline Dion, perdió la batalla contra el cáncer. Llevaban 21 años de matrimonio. Sin duda fue una muerte que nos conmovió.

Glenn Frey

Como enero había dado mucho de qué hablar, el fundador de la mítica banda The Eagles, también murió en este mes.

Prince

El 21 de abril murió por una sobredosis de medicamentos. Tenía 57 años, aunque los servicios médicos llegaron hasta su residencia, no lograron reanimarlo y así terminó la vida de una de las leyendas de la música.

Leonard Cohen

En noviembre el poeta y cantautor murió luego de que publicara un disco en el que se decía preparado para el final de su vida. Nacido en Canadá, el músico murió en Los ángeles, lugar de la Unión Americana en el que acaba de lanza You want it darker.

Juan Gabriel

El domingo 28 de agosto, el 'Divo de Juaréz' perdió la vida tras un ataque cardíaco. Su muerte conmocionó al mundo de hablahispana, pues el cantante acaba de ofrecer un concierto y tenía preparada una gira por México.

Rubén Aguirre

El 17 de junio uno de los personajes más reconocidos de La vecindad del chavo murió a causa de complicaciones en un cuadro de neumonía, tenía 82 años .

Muhammad Alí

El 3 de junio una de las figuras del deporte más importantes apagó su luz. Murió a los 74 años en Arizona, no logró vencer la batalla contra el mal de Parkinson que padecía.

Fidel Castro

El 25 de noviembre la máxima figura de la revolución cubana murió a los 90 años. En medio de la polémica por sus decisiones políticas, se decretó luto nacional en Cuba.

George Michael

Justo el Navidad el cantante británico murió, según informó publicista a "PA" se trató de una muerte pacífica, en su hogar.

Carrie Fisher

La princesa Leia murió luego de que el sufriera un ataque cardíaco mientras viajaba de Londres a Los Ángeles. People reportó la muerte de Fisher, quien de acuerdo con una declaración del portavoz de la familia Simon Halls, falleció el 27 de diciembre a las 8:55, Hora del Pacífico.

