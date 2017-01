Guapos, rebeldes y con mucho estilo. Si creciste en los 90s o 00s, seguro que estos famosos dejaron huella en tu corazón.

Por Karen Hernández

Los 90s y los 00s fueron los años de esplendor para muchas de nosotras, donde descubrimos que colgarte mil accesorios de plástico de colores, usar todo el denim posible (combo denim al estilo Britney Spears y Justin Timberlake) y que enseñar el ombligo era un acto de rebeldía de niña toda nice.

Pero más allá de la extraña moda, los 90s y 00s marcaron nuestro corazón en gran medida. Fue en esta época cuando muchas nos enamoramos por primera vez y no precisamentede algún compañerito de la escuela, sino del chico rebelde que sólo veíamos a través de la televisión. Aunque claro, también tuvimos cierta fijación por las chicas cool de la pantalla, pues su estilo de hablar y sus outfits era algo que debíamos seguir.

Las boy bands, por supuesto fueron de las principales causas de tal alboroto de hormonas y aunque el gusto le duró poco a muchas de estas, hoy no podemos dejar de sentir que se nos enchina la piel cuando escuchamos sus canciones. ¿A quién no le palpitaba el corazón cuando aparecían los Backstreet Boys cantando y bailando "I Want It That Way"? y ni qué decir del Leo galán de ojos azules que nos enamoró en papel de Romeo o del soñador Jack, en Titanic.

Aquí te dejamos una lista de aquellas celebridades que seguro fueron tu amor platónico si creciste en esa época.

