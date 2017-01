Si alguna vez sientes que te faltan fuerzas para seguir el camino, los libros de Tolkien siempre se convertirán en el mejor aliento y en grandes amigos tuyos

¿Alguna vez has deseado que no hubiera ocurrido tal o cual hecho en tu vida? Es muy probable que sí. Si Gandalf, el poderoso mago y uno de los personajes de J.R.R Tolkien, te hubiese escuchado, te diría: "Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado".

J.R.R Tolkien (3 de enero de 1892- 2 de septiembre de 1973) ha sido uno de los escritores más prolíficos y aclamados de todos los tiempos. Sus obras no solo incluían seductoras y mágicas historias, sino un mundo que se podía imaginar desde que uno abre el libro. Es autor de 'El Hobbit' y la genial saga 'El Señor de los Anillos'.

Para celebrar y recordar a Tolkien, decidimos retomar algunas de sus frases más inspiradoras. Úselas para ustedes o para alguien cercano que las necesite.

"I amar prestar aen, han mathon ne nen,

han mathon ne chae a han noston ned wilith"

Galadriel

'The Lord Of The Ring'