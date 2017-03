¡Por fin podremos ver esta mágica película! No te pierdas estos datos que te dejarán con más ganas de verla.

Por Karen Hernández

En definitiva, Disney lo logró: nos mantuvo al borde del colapso con el intenso bombardeo de su nueva producción, 'La Bella y La Bestia' y después de tanto esperar, por fin llegó a los cines.

Aunque se trata de una versión de carne y hueso del clásico que encantó a generaciones desde 1991, estamos seguras que se convertirá en una de tus favoritas. Estas son algunas de las cosas que debes saber sobre la película antes de emitir tu crítica.

1. La versión animada se entrenó en 1991 pero Walt Disney ya había planteado el proyectio para hacerlo en1930 y 1950, sólo que fue rechazado en múltiples ocasiones debido a la complejidad de la historia. Por otro lado, en 2009 los guinistas de la emrpesa ya habían iniciado una versión en carne y hueso, adaptada directamente del musical de Broadway de 1994, sin embargo el proyecto quedó estancado hasta que en 2014 les dieron luz verde para esta producción.

2. Aunque no se tenía pensado que fuera un musical. al final se decidió que esta versión contaría con las entrañables melodías de la animada y Alan Menken (el compositor original) creó nuevas piezas para esta. Algunas letras originales, escritas por Howard Ashman (otro de los autores originales de la animación) y que se habían perdido, fueron incorporadas a los números de "Gastón" y "Bella", así que no se asusten si de pronto escuchan algo "que no va". Por supuesto, Emma Watson y todo el elenco canta. Se trata de una faceta nunca antes esxplorada por la actriz británica ¡y suena bastante bien!

3. La banda sonora cuenta con grandes talentos como Ariana Grande y John Legend, quienes cantan el tema principal, "Beauty and the Beast". Céline Dion y Peabo Bryson cantaron la versión original en 1991 y para sorpresa de todos, Céline interpretará una canción completamente nueva para el disco. Josh Groban también participará con una canción inédita que habla sobre Bestia.

4. Un giro feminista. Emma Watson quiso darle un giro de 180º al personaje de Bella y la alejó de la imagen de princesa que siempre se le ha dado. La intención de Emma era crear una historia real con la que las niñas pueden identificarse más allá del 'Y vivieron felices para siempre'. Además, la protagonista ya no es sólo una campesina amante de los libros, sino que ahora es una inventora en busca de su libertad y su lugar en el mundo.

via GIPHY

5. Una Bella ruda. El mandil que usa Bella con su vestido de campesina tiene herramientas de trabajo en su interior, por si hay que reparar o crear algo en el camino. Por otro lado, la actriz rechazó usar corset como parte del vestuario ya que no quería mostrar una silueta moldeada sino una real. Con respecto a los zapato, Emma no quiso usar tacones ni zapatillas bajas sino un par de botas viejas para demostrar que Bella es "todoterreno"

7. El vestido amarillo. Hablando del vestuario, es importante detallar el icónico vestido de Bella. Su confección implicó 500 días de trabajo, tiene 55 metros de organiza muy ligera y teñida de amarillo, 914 metros de hilo ¡y 2,160 cristales de Swaroski!. Eso sí, Emma pidió que fuera un diseño más ligero para darle mayor libertad de movimiento; así que nada de crinolinas, colas o vuelos ampones y estorbosos.

8. En cuestiones técnicas, se utilizaron alrededor de 1500 rosas rojas durante la producción y más de 8,700 velas. El diseño del salón en donde Bella y Bestia bailan está basado en la Abadía Benedictina de Branau, en Alemania y en decoraciones del Palacio de Versalles, Francia.

9. Moda sostenible. Asociaciones como Eco Edad y The Green Carpet Challenge estuvieron implicados en la elaboración de los vestuarios para hacerlos más sostenibles, incluso se usaron telas de comercio justo (o comercio alternativo, el cual apoya el uso de materiales orgánicos, de proveedores que pagan a sus empleados un salario justo y que además contribuyen al cuidado del medio ambiente) y colorantes naturales de impacto reducido.

10. Un mensaje de inclusión y aceptación. Disney se arriesgó y demostró que está haciendo mucho por ser más inclusivo en sus historias. En esta producción Le Fou, el secuaz de Gastón, demuestra un interés sexual hacia el villano e incluso se dice que habrá un acercamiento físico. Esto no ha sido muy bien recibido en varios países, incluyendo el propio Estados Unidos ya que no será exhibida en algunos cines. Por otro lado, en Rusia fue clasificada para mayores de edad por las escenas homosexuales que presenta y en Mañasia se niegan a exhibirla.

