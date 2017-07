La puertorriqueña inició un programa para bajar de peso.

Por: Redacción de Nueva Mujer

Recientemente, la presentadora de televisión Adamari López fue blanco de críticas luego de haber subido una foto en traje de baño a las redes sociales junto a su pareja, el coreógrafo Toni Costa.

En aquel entonces, la también actriz dijo en una entrevista para el programa de televisión Suelta la sopa que "no voy a dejar de mostrarme como soy porque yo soy feliz conmigo misma". Y así mismo fue. Al poco tiempo, volvió a mostrarse en bañador.

Sin embargo, también afirmó al espacio televisivo que le gustaría bajar de peso. "¿Que si quiero rebajar? Sí, me gustaría estar más delgada, por supuesto. Pero no es algo ni que me acompleje ni que me saque de mis casillas".

Pues tal parece que el momento llegó. Rivera colgó en su cuenta de Instagram ayer una serie de fotos que muestran su ingreso a una clínica para bajar de peso.

"Toca hacer ejercicios y mantenerme saludable", escribió la animadora.

Mira las fotos:

Toca hacer ejercicios y mantenerme saludable.... Gracias @figurellausa !!! #MeEncantaFigurella #EjercicioDentroDeUnaCapsula #LuegoOxigeno #UnaVezALaSemanaMasaje #DisminuyePulgadas #Voy3VecesEnSemana Una publicación compartida de Adamari López (@adamarilopez) el 10 de Jul de 2017 a la(s) 2:55 PDT

Los mensajes de sus seguidores no se hicieron esperar.

"Ada, ¡eres bella como quiera! En tu profesion, ayuda a estar más menuda, pero por tu salud mucho mejor. Pero eres linda como sea", comentó una usuaria, mientras que otra opinó: "que sea por tu salud y no para complacer a gente ridícula".

