Con 85 años de edad, la actriz ha participado en más de 60 películas y 80 series de televisión.

Por: Redacción de Nueva Mujer

Rosa Dolores Alverío, mejor conocida como Rita Moreno, es una artista completa, pues forma parte de las 12 figuras Egot, nombre que le otorgan los estadounidenses a las celebridades que han ganado los galardones más importantes en el ámbito artístico: Emmy (televisión), Grammy (música), Oscar (cine) y Tony (teatro).

Al momento, es la única puertorriqueña que ha logrado tal hazaña.

DESCUBRE MÁS:

Moreno nació en 1931 y a los cinco años de edad se mudó con su progenitora a Nueva York, donde la danza y la interpretación se convirtieron en sus pasatiempos favoritos. Seis años más tarde, se abrió paso en el mundo del entretenimiento prestando su voz para las versiones en español de múltiples películas americanas.

Pero su carrera cinematográfica comenzó oficialmente a sus 13 años, cuando debutó en Broadway con su primer papel en la película Skydrift. Para los cazatalentos de Hollywood, la junqueña no pasó desapercibida y así fue como fue apareciendo en numerosos filmes, aunque no interpretando los personajes que ella hubiese querido.

"En aquel entonces Hollywood estaba lleno de prejuicios. La puerta estaba cerrada para los actores latinos y los únicos papeles que me daban era para interpretar a mujeres indias, polinesias o árabes. Siempre papeles de chicas que no hablaban bien inglés y que llevaban trajes escotados...

"Me sentía muy indigna por interpretar a esas mujeres. Creía que debía hacer esos papeles porque algún día alguien iba a darse cuenta de mi talento, de lo bien que cantaba y bailaba, pero me tomó muchos años", dijo Moreno en una entrevista con BBC.

Hasta que le ofrecieron el papel de Anita en la adaptación cinematográfica del musical de Broadway West Side Story, cinta que, además de ser un éxito taquillero, en 1962 ganó diez premios Óscar, entre los que figuró el de Mejor Actriz de Reparto para Moreno.

Con 85 años de edad, la actriz ha participado en más de 60 películas y 80 series de televisión. Aún así la carrera de la puertorriqueña continúa. Tanto así que en enero pasado estrenó su más reciente trabajo en la serie One Day at a Time.

"Estoy haciendo lo que quiero hacer, lo que me hace feliz. Solo quiero continuar haciendo lo que he hecho siempre... Lo único que le puedo pedir ahora mismo a la vida es una segunda temporada de One Day at a Time", afirmó a Variety Latino.

TE RECOMENDAMOS EN VÍDEO:

Glenn Monroig le canta a una paciente terminal en pleno concierto

Y EN IMÁGENES:

Ellas fueron las que deslumbraron en la alfombra rosa de los Premios lo nuestro