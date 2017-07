La presentadora de noticias abrió su corazón y dejó al descubierto uno de los momentos más difíciles de su vida.

La periodista María Celeste Arrarás revivió el momento en el que su exesposo y padre de sus tres hijos la engañó. Asimismo compartió cómo logró superar la infidelidad en medio de su crecimiento profesional.

"Para mí fue durísimo. En medio de aquel dolor tan desgarrador, con tres niños en pañales, yo estaba en Al Rojo Vivo empezando y me tocaba hacer el show todos los días", reveló en una entrevista para Maria Martin Live.

La boricua reconoció que "siempre tengo puerta abierta en mi oficina, pero en esa época yo la trancaba porque durante el día yo tenía que ir manejando el dolor. La cara a mí se me desfiguraba, se me movían los músculos de la cara del dolor que tenía y llegaba la hora del show y por alguna razón me olvidaba del mundo".

"Yo tenía dos opciones: o me quedaba en esta guerra en la cual yo iba a ser el único soldado luchando contra ellos y su amor o me quedaba aceptando lo que había pasado", confesó la mujer de 56 años de edad.

Según relató, a los 6 o 7 meses de haberse divorciado de su expareja, este se casó y ella le envió un mensaje. "Decía algo como que 'te deseo de verdad, de corazón la mejor de la suerte. Si escogiste casarte es porque va a ser la decisión correcta'. Y eso me liberó", culminó la reportera.

