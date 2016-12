Este nuevo mega crucero es capaz de transportar casi 6,300 pasajeros y cerca de 2,400 tripulantes.

El barco más grande del mundo arribó hoy a Puerto Rico y en poco tiempo causó una gran sensación entre los puertorriqueños que se dieron cita en los predios del Muelle 3 en San Juan para observar al nuevo rey de los mares.

Tanta curiosidad nos llevó a escudriñar la página de Royal Caribbean, línea propietaria del Harmony of the Seas, para descubrir lo que encierra el lujoso crucero y esto fue lo que encontramos.

DESCUBRE MÁS:

1. Balcones virtuales: Si tener un camarote con vista al mar no es lo tuyo por alguna u otra razón, este barco incorpora balcones virtuales que harán de tu estancia una experiencia diferente e innovadora.

2. Bionic Bar: Aunque no es exclusiva de la embarcación, pues ya la habíamos visto en el Quantum of the Seas, también podrás encontrar un moderno local que cuenta con robots camareros que sirven cócteles artesanales y únicos.

3. Ultimate Abyss: Si es reconocido como el barco más grande del mundo, lo menos que podíamos esperar era que tuviera el tobogán más alto de alta mar. Esta fascinante atracción cuenta con una caída serpenteante de más de 30 metros que te acelerará a 14km/h. ¿Te atreverías a lanzarte?

4. Royal Suit Class: Su nueva gama de camarotes hace que el lujo se convierta en una experiencia más a bordo. Como huésped de estos espacios podrás disfrutar de una atención personalizada. Por algo es el barco más majestuoso de su clase, ¿no?

5. Royal Wowbands: Definitivamente, hasta este punto hemos visto como la tecnología sobresale en la mayoría de sus innovaciones. Por lo que no podían faltar las pulseras eléctricas, con las que podrías acceder a una gran variedad de servicios.

