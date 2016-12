Dos películas estrenarán mañana, 29 de diciembre.

Por: Redacción de Nueva Mujer

La semana pasada publicamos la lista de los estrenos del cine antes del día de Navidad (si no la viste, has clic aquí porque todavía están en cartelera). Pero hoy, a menos de tres días para ponerle fin al 2016 en una gran despedida de año, se estrenan dos películas más que no deberías dejar de ver.

DESCUBRE MÁS:

Echa un vistazo y planifica una salida con tus amigas, tus familiares, tu pareja o esa persona especial.

1. Collateral Beauty: El reconocido actor, Wil Smith, le da vida a un exisoto publicista de Nueva York que se suma en una profunda depresión tras pasar por una terrible tragedia personal. Sus amigos más cercaros idean un plan poco convencional para sacarlo del avismo, pero que le traerá resultados imprevistos. ¡Qué pasará!

2. Assassin's Creed: A un criminal encerrado en prisión y condenado a muerte, le surge una oportunidad que no podrá dejar pasar. Y es que una organización, mediante el uso de alta tecnología, lo hará experimentar las aventuras de su antepasado. Interesante, ¿no?

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

15 vestidos increíbles para recibir el 2017 con mucho estilo

Y EN VÍDEO:



Fácil peinado para temporada navideña