Además de madre, la modelo se siente "pana" de su hijo y, según ella, eso le ha funcionado para tener una comunicación más efectiva con él.

Por: Redacción de Nueva Mujer

Como madre de un adolescente de 15 años, la empresaria Maripily Rivera reconoció lo difícil que es criar a un hijo en estos tiempos y compartió algunos consejos para que otras progenitoras puedan mantener una relación saludable con sus descendientes.

En una entrevista con Mamás Latinas, la también modelo dijo que "estamos viviendo una época muy difícil y yo entiendo que en esta edad de los 15 años los niños están experimentando otra etapa", en la que abunda la droga, el alcohol y el sexo. Por lo que recomendó hablar sin tapujos.

DESCUBRE MÁS:

Según Rivera, le dice a su hijo José 'Joe Joe' Antonio García que "si te dan las ganas de tener relaciones, te proteges (porque) hay enfermedades", en vez de "estar con el ñeñeñé". Y es que la propietaria de Pompis Store prefiere dialogar con el joven como su padre le hablaba a ella. "Si no te proteges, la preñas. Así mismo", destacó.

En cuanto a las drogas, la mujer de 39 años entiende que el mejor ejemplo que le puede dar a su retoño es el que ella le ha dado. "Yo he tenido 20 mil problemas en mi vida... y no he tenido la necesidad de volverme alcohólica ni de entrar a las drogas", indicó.

"Le hablo a mi hijo de mi experiencia para que vea la fortaleza de su madre en seguir adelante, cómo su madre logró todo y cómo eso le sirve a él de ejemplo. Me gustaría que él, de la misma manera, hiciera lo mismo.

Además de madre, Rivera se siente "pana" de su hijo y cree que eso se traduce en una mejor comunicación con él. "Es hablarle y darle la confianza de que ellos te puedan hablar", concluyó.

TE RECOMENDAMOS EN VÍDEO:

La gente de talla grande también disfruta del sexo, amor y romance

Y EN IMÁGENES:

Glosario ilustrado básico para entender el feminismo