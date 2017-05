La joven de 25 años de edad reaccionó luego de ser criticada por su físico en las redes sociales.

La autodenominada influencer, Andrea Victoria De Castro Font, recientemente fue blanco de críticas en las redes sociales por su físico tras colgar una foto en traje de baño.

"No se le quita que es bonita, pero esas fotos no le quedan. No tiene ese cuerpo de modelo para esas fotos", escribió un usuario. "Eso se resuelve con ejercicios", opinó otro. "Y las nalgas para cuándo", "deberías hacértelas sí", también fueron parte de los comentarios que circularon tanto en el Instagram como en el Facebook de De Castro Font.

💦 clase de fotografoooo @sun.ypr Una publicación compartida de Andrea De Castro (@adecastrofont) el 21 de May de 2017 a la(s) 12:14 PDT

En una entrevista con el programa de televisión Lo sé todo, la joven de 25 años de edad, reaccionó a la ola de críticas y dijo que "estamos viviendo en un mundo muy superficial... Qué se supone que yo haga, ¿que me opere los glúteos para que los demás sean felices?".

"Si me opero, me critican. Si no me opero, me critican. Si estoy gorda, me critican. Si estoy muy flaca, me critican. Ya yo decidí que yo hago lo que yo quiera, lo que me haga feliz. Subo las fotos que yo quiera y sigo siendo yo", añadió De Castro Font.

La también estudiante de Justicia Criminal aseguró que "no hay nada más bonito que una mujer segura, una mujer que no le molesta salir sin maquillaje, que no le molesta estar cómoda con su propio cuerpo y por eso pongo las fotos que pongo, porque soy yo y soy sin filtro... La gente siempre va a criticar".

