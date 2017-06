Sin lugar a dudas, es un gran acto de amor que los pacientes de cáncer le agradecerán.

Por: Redacción de Nueva Mujer

El bailarín y coreógrafo Toni Costa reveló en sus redes sociales que tras el nacimiento de Alaïa, la hija que tiene en común con la presentadora de televisión Adamari López, decidió no cortarse el cabello para donárselo a pacientes de cáncer.



DESCUBRE MÁS:

"Desde que nació nuestra princesa Alaïa decidí no cortarme el pelo. Han pasado más de 2 años y medio, y ha llegado el momento de hacer algo que he esperado con muchísima ilusión, un sueño que desde hace tiempo he querido cumplir. ¡Voy a donar mi pelo!", compartió Costa.

Según indicó el español, su cabello será donado a la Fundación Cabecitas Rapadas de niños con cáncer en Puerto Rico el jueves, 15 a las 10:00 de la mañana. Asimismo anticipó que ofrecerá una Master Class de Zumba a beneficio de la entidad el 29 de agosto en el Coliseo Pedrín Zorrilla.

"Le debo mucho a mis queridos boricuas y siempre estaré ahí, al igual que ellos siempre [me] están apoyando con su cariño, con sus palabras, con todo. No podía encontrar mejor lugar para llevar a cabo algo tan especial y significativo para mí", añadió.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Así fue como se transformó la imagen de Adamari López a través de los años

Y EN VÍDEO:

Ni Una Menos: crean versión feminista de la canción Despacito