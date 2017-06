Parecen dos gotas de agua.

Por: Redacción de Nueva Mujer

La modelo y empresaria puertorriqueña María Del Pilar Rivera Borrero, mejor conocida como Maripily, compartió una foto en sus redes sociales junto a su hermana con motivo del cumpleaños de esta última.

DESCUBRE MÁS:

En un emotivo y extenso mensaje, Rivera Borrero felicitó a "su cómplice de aventuras" y le dejó saber lo especial que es para ella. "Si me pusiera a contarte todo lo que significas para mí, no acabaría. Eres muy especial. Hemos crecido juntas y, aunque no somos perfectas, somos del mismo amor", escribió Maripily.

"Recuerdo tantas cosas lindas de nuestra niñez juntas. Amaba nuestras peleas, nuestras risas juntas, nuestras llamadas (vía) FaceTime con mami Gloria, nuestras competencias a la hora de levantarnos todos para ir al colegio", continuó.

Asimismo la propietaria de Pompis Store agradeció los momentos vividos con su hermana, a quien identificó como Glorimar Rivera, y anticipó una gran fiesta para celebrar sus respectivas vidas.

Mira la foto:

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

¿Ya viste la nueva colección de trajes de baño de Maripily Rivera?

Y EN VÍDEO:

¿Quieres glúteos firmes? Esta rutina de pilates es la respuesta