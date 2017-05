Aunque es muy común, la comunicadora no la había compartido con sus seguidores.

Por: Redacción de Nueva Mujer

La conocida presentadora de radio y televisión, Angelique 'Burbu' Burgos, le reveló a sus seguidores a través de un Facebook Live que padece de la visión.

DESCUBRE MÁS:

"No veo nada, señores, yo soy bien ciega. Tengo menos cuatro setenta y cinco en estos ojos. Imagínense ustedes. Es serio", dijo la también empresaria con la espontaneidad que la distingue.

Según indicó, prefiere utilizar lentes de contacto y solo usa los espejuelos cuando está en la casa, razón por la que se desconocía que tenía problemas con la vista. "Estos espejuelos yo los uso para estar aquí, ustedes nunca me han visto con espejuelos por ahí, ¿verdad que no?", compartió Burbu.

Sin embargo, tendrá que recurrir a ellos, por lo menos, durante los próximos días. "Me laceré un ojo con el lente de contacto y estoy que no puedo ponerme los lentes, estoy herida. Me voy a tener que ir en espejuelos, bien bonita", bromeó.

Asimismo confesó que entre sus planes para este año estaba el hacerse una cirujía ocular para mejorar su visión. "Me iba a operar los ojitos para no usar espejuelos, pero salí embarazada. Esos eran los planes míos este año, pero nada, todo en el tiempo de Dios", añadió Burgos.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Los cambios de imagen que solo Burbu se atreve hacer

Y EN VÍDEO:

Aprende a aplicar delineador en gel de manera fácil y rápida