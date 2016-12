Por: Redacción de Nueva Mujer

Como parte de la tradicional edición de despedida de año del programa de noticias, Noticentro al Amanecer, el equipo de periodistas que forma parte del espacio televisivo destacó lo positivo que trajo el 2016 y asimismo aprovechó para dar gracias.

La presentadora de noticias, Keylla Hernández, tomó la palabra antes del conteo y conmovió a los televidentes con un mensaje de esperanza junto a sus compañeros (Normando Valentín, Aixa Vázquez, Jorge Gelpí Pagán, entre otros colaboradores del canal).

Estas fueron las hermosas palabras de Hernández:

"El 2016 lo recibimos hace un año ya con un entusiasmo increíble, con mucha esperanza y con mucha alegría. Hay quien pueda decir que ha sido un mal año. Para mí ha sido un gran año, ha sido un año espectacular donde yo he podido confirmar que el amor y las buenas oraciones de todos ustedes a mí me siguen manteniendo de pie. Se suponía que, según la ciencia, yo no estuviera aquí y yo estoy bailando, celebrando y viviendo en alegría y en agradecimiento.

Yo espero y estoy segura y confiada que el 2017 será todavía mucho mejor, no solo para mí sino para cada uno de ustedes que están en su casa porque cuando tenemos firme el propósito de que las cosas van a mejorar, créanme que las cosas mejoran. Yo puedo dar fe de eso. Soy testigo de cómo la unión de este grupo de compañeros se traduce en alegría, en buenas vibras y, sobretodo, en salud. Así que yo estoy enormemente agradecida por un año maravilloso y por mucha cosas que yo sé que van a venir en el 2017"

Mira el vídeo completo aquí.

