¿Ya compraste tus boletos?

Por: Redacción de Nueva Mujer

Disney On Ice regresará a Puerto Rico con tus personajes favoritos en Passaport to Adventure, edición que se presentará en el auditorio Pachín Vicéns de Ponce del 10 al 14 de mayo de 2017.

DESCUBRE MÁS:

El conocido show de patinaje sobre hielo celebrará los cuentos más memorables de Disney con la participación de Mickey, Minnie, Donald, Goofy y Daisy, quienes viajarán a los mundos eternos de The Lion King, The Little Mermaid, Peter Pan y Frozen, según se detalló en un comunicado de prensa.

También se añadió que en las representaciones de los viajes, los personajes podrán explorar las tierras del reino africano con Simba, Timón y Pumbaa, atravesarán las profundidades del mar al místico reino submarino de Ariel y recorrerán Londres con Peter Pan y Wendy antes de volar a Neverland para reunirse con Tinker Bell.

Esto y mucho más te esperará en Disney On Ine: Passaport to Adventure. Los boletos ya están disponibles en Ticket Center.

TE RECOMENDAMOS EN VÍDEO:

Descubre qué regalos sexys les puedes dar a tu pareja en navidad

Y EN IMÁGENES:

Los cambios de imagen que solo Burbu se atreve hacer