La actriz puertorriqueña, Dayanara Torres, ha mantenido su vida amorosa lejos del ojo público desde que se separó del padre de sus hijos, el cantautor Marc Anthony, hace 12 años.

Hasta ayer, que la exreina de belleza reveló su situación sentimental actual y dejó a todos sorprendidos en su primera entrevista del 2017 para el Blog de Los Ángeles. Según dijo, el año pasado terminó con una larga relación.

"En estos momentos estoy soltera. Este año último terminé una relación de varios años que tuve lejos de cualquier foco y, aunque un poco dolida, fue lo mejor para los dos", afirmó al sitio sin identificar a su expareja.

Es bien sabido que Torres tuvo un romance con el actor de cine Terrence Howard y años más tarde, un noviazgo con el conocido puertorriqueño Amaury Nolasco. En aquel entonces la también escritora se dedicó a sus hijos, razón por la que estuvo desconectada de las redes sociales por un tiempo determinado.

"A veces la gente me reclama, ¿por qué no has estado más activa? ¿Por qué no estás actuando? ¿Por qué no sales más? No puedo, aunque quisiera, porque tengo dos hijos y ellos se merecen toda mi atención y mi tiempo", explicó la toalteña.

Sin embargo, vino con todo desde el verano pasado y asegura que el 2017 es su año. Prueba de ello es su participación en el certamen Miss Universe, que se llevará a cabo en Filipinas, país que le abrió las puertas luego de su reinado en 1993.

"Es un año muy especial para mí, aparte de que el 17 siempre ha sido mi numero favorito. Sé que traerá muchas cosas buenas y ya comienza con el pie derecho regresando a Filipinas".

