El intérprete de Despacito es el portavoz de la fundación Susan G. Komen en el evento Race for the Cure.

El líder del movimiento urbano a nivel mundial, Daddy Yakee, se unió a la fundación Susan G. Komen como portavoz del evento Race for the Cure a beneficio de los pacientes de cáncer de seno.

Como parte de su participación, estará al frente del Team Yankee convocando a sus seguidores a inscribirse al evento que se celebrará el domingo, 8 de octubre de 2017 en el Coliseo José Miguel Agrelot.

En una conferencia de prensa, el intérprete de Despacito dijo que fueron los pacientes los que lo motivaron a convertirse en el primer vocero hombre de una actividad como esta en Puerto Rico. "Cuando me entrevisté con las pacientes, cambió mi perspectiva de cómo se maneja el cáncer. Quedé impactado y cuando tú recibes ese impacto realizas que estás bendecido porque tienes salud", confesó Yankee.

"Cuando tú, como persona, tienes el gran tesoro de tener salud y vez que otra persona no lo tiene, pues te cambia la vida y eso fue lo que me motivó", añadió.

Para Yankee, colaborar con la entidad es lo que él llama "justicia humana. Papá Dios a mí me ha bendecido de una manera increíble y lo que yo tengo que hacer como ser humano en este punto de mi vida es ser recíproco por lo que me ha brindado y las bendiciones que me ha dado como artista".

Siendo un exponente tan solicitado internacionalmente por otras causas benéficas, el reguetonero indicó que "Puerto Rico es mi hogar y al ser mi hogar, a pesar de muchas causas que hay en el mundo, que sí respondo por ellas, Puerto Rico siempre es mi prioridad", concluyó.

