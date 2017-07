Conoce la historia de la animadora.

Por: Redacción de Nueva Mujer

Angelique 'Burbu' Burgos logró un espacio en la industria del entretenimiento como presentadora de radio y televisión, se desarrolló como empresaria con su propia marca y se ganó el cariño del público convirtiéndose en la figura femenina más influyente en Puerto Rico. En pocas palabras, alcanzó el éxito.

Sin lugar a dudas, llegar hasta donde ha llegado no fue miel sobre hojuelas, como se diría coloquialmente. Maryangely (su verdadero nombre), quien nació un 17 de diciembre en el pueblo de Fajardo, trabajó arduamente, superó obtáculos, aprovechó oportunidades y, sobretodo, nunca dejó de creer en ella misma.

Desde 2003, su participación como modelo en el desaparecido programa de televisión No te duermas marcó con paso firme su inicio en el mundo del espectáculo. Incluso, fue en el mencionado espacio donde la bautizaron como Burbuja (nombre de títere infantil puertorriqueño), apodo en honor a su singular melena dorada que pronto se redujo a Burbu. Además, fue la ganadora del reality show Las estrellas bailan que formó parte de Pa' que te lo goces.

Ambas experiencias en la pantalla chica, combinadas con su expontánea y extrovertida personalidad, así como su esbelta y tonificada figura, la dieron a conocer y le abrieron puertas. Una de ellas fue el programa radial El gordo y la pelúa (106.9 FM), donde todavía funge como coanimadora junto al productor Jorge "Molusco" Pabón.

Aprovechando la fama y su acogida en la población fememina, en 2008 se probó como empresaria lanzando su primera línea de mahones Bubble Butt by Burbu Jeans. La fajardeña aprendió a "no poner los huevos en una sola canasta", tal y como dice el conocido refrán. Ese pensamiento, además de ser la pieza clave de su éxito, le dio estabilidad cuando No te duermas salió del aire, luego de aproximadamente cinco años como talento. Sin embargo, al poco tiempo le surgió una nueva oportunidad como animadora en Pégate al mediodía y la aceptó.

Al año siguente, dos sucesos marcaron la vida de Burgos: publicó su primer libro y unió su vida en matrimonio con el baloncelista Elías Larry Ayuso.

El texto titulado Un grito de silencio relata la historia de la artista y y cómo esta se marcó por una violación a los cuatro años de edad. En aquel entonces, Burbu comentó que la razón que la motivó a compartir su vivencia fue ayudar a otras víctimas de abuso sexual para que no se queden calladas y denuncien el delito. Asimismo, el libro presenta a la mujer de 38 años de edad como un ejemplo de superación por haber alcanzado sus metas profesionales a pesar de la abominable experiencia.

Dos años después de la boda entre Burgos y Ayuso, en 2011, la pareja recibió a su primer hijo Sailh Elías.

En 2014, la locutora decidió expandir sus negocios por medio de las fragrancias, siendo su primer perfume Burbu by Angelique. Éxito tras éxito, producto tras producto, la carrera empresarial de Burgos se ha diversificado, a la misma vez que ha gozado de estabilidad. Incluso, Wallmart reconoció a Burbu como Empresaria del Año en 2016 por la línea de ropa casual que está disponible en la mencionada cadena de megatiendas.

Al momento, la marca de la animadora cuenta con una aplicación para dispositivos móviles (Burbumoji), una línea de calzado (Burbu by Bakers), una línea de mahones (Burbu Jeans) y cuatro perfumes (Burbu by Angelique, Fe, Mua! y Diosa).

"En un escenario como el que estamos ahora mismo, donde decimos que estamos mal, que estamos en crisis, yo he podido ver plasmados mis sueños y hechos una realidad. Así que no importa el escenario en el que se encuentren, siempre sigan luchando y trabajando por lo que ellas anhelan porque los sueños sí se hacen realidad y te lo digo yo que vengo de abajo", dijo la futura madre de otro niño en una entrevista con Nueva Mujer.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Los cambios de imagen que solo Burbu se atreve hacer