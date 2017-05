Además del espectáculo que tendrá en Isla próximamente, la artista habló con Nueva Mujer de la violencia doméstica, el discrimen por género y la equidad.

Por: Carmen Deliz Maldonado Rodríguez

"Malo, malo, malo eres; no se daña a quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres; no te pienses mejor que las mujeres". Con esta canción, la cantautora y actriz española, María Nieves Rebolledo, mejor conocida en el ámbito artístico como Bebe, se popularizó en Puerto Rico y el mundo entero.

Después de 13 años de aquel sencillo, con el que envió un mensaje contundente en contra de la violencia doméstica, la intérprete se presentará por primera vez en Puerto Rico el 17 de junio en el Centro de Bellas Artes de Santurce para cantar este y otros éxitos que forman parte de su larga trayectoria musical.

DESCUBRE MÁS:

En una entrevista con Nueva Mujer, Bebe dijo que su regreso a la Isla "es una cosa muy importante para mí porque en 2005 estuve una semana entera haciendo promoción, disfrutando... Me vine (a España) con unas ganas de volver increíbles y de repente no he podido volver hasta ahora".

La artista, quien se ha distinguido por su naturalidad en cada una de sus composiciones, añadió que tiene "muchas ganas de cantar" en el país y que el tener la opotunidad de hacerlo la llena de "emoción, nervios, pero también de alegría".

Con la canción Malo de su álbum debut, Pafuera telarañas, reivindicó los derechos de la mujer y ganó el Premio Ondas a la Artista Revelación por ello. ¿Qué fue lo que le motivó a escribirla?

"Era una época aquí, en España, que estaba muy desatada la situación (de violencia doméstica). Eran casi diarias las muertes. Un día de esos, como grito de ayuda, de reflexión, pues salió y ya".

¿Ha sido víctima de violencia doméstica?

"No, la verdad es que no, gracias a Dios. Pero creo que tampoco hay que sufrirla como para poder empatizar con tantas situaciones que se viven. Es muy importante que también las mujeres que han sufrido y que sufren dejen de ponerse en la situación de víctima aunque sean la víctima. A veces, cómo nosotros nos llamamos, el lenguaje que le damos a las cosas también nos quita fuerzas o nos da fuerzas".

Durante sus 20 de años de carrera en la música y en la actuación, ¿alguna vez sufrió discrimen por género?

"Diría no, pero la verdad es que hace unos años me pasó algo. Lo que pasa es que yo procuro no hablar del tema y no darle importancia. Me lo tomo con humor y tomo nota. Que me vean, pero tomo nota".

¿Qué consejos le daría a las mujeres que quieren emprender una carrera en el ámbito artístico?

"En cualquier ámbito, tanto en el artístico como en cualquier otro trabajo, uno tiene que luchar por lo que quiere. Primero tienes que soñarlo y ponerte en el camino, trabajar mucho, con ilusión, aprendiendo de todo, observando".

¿Considera que hemos avanzado en términos de equidad entre el hombre y la mujer?

"Hay más leyes, cada vez hay más mujeres y más apoyo entre mujeres que denuncian, pero creo que todavía queda mucho por hacer. Aquí, en España, siento que hemos retrocedido bastante también porque están volviendo muchos casos a resurgir".

Volviendo al tema de la música, ¿cuándo volveremos a ver una nueva producción musical de Bebe?

"Ahora mismo lo que estoy haciendo son canciones sueltas (sencillos). Acabo de presentar un tema con un rapero puertorriqueño que se llama Xantos y con Rasel, que es un artista de aquí, de Sevilla. Se llama La consulta, que es como un reguetón. Pero sobretodo estoy haciendo mucha música con uno, con otro y estudiando mucho reguetón, que me encanta."

Se han visto muchas fusiones que han tenido mucho éxito, por ejemplo, reguetoneros que se han unido a otros artistas como pasó con Despacito de Luis Fonsi con Daddy Yankee.

"Es que yo creo que hay que mezclarse porque la música es música y ya está. Yo haría música de todas las maneras porque me parece que todo es maravilloso, todo me enseña, todo me enriquece".

Los boletos para el concierto estarán a la venta a partir del miércoles, 5 de abril, en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce, llamando al 787-724-4747 o accediendo a ticketcenterpr.com y ticketpop.com.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Violentómetro ilustrado: una guía para detectar la agresión en pareja

Y EN VÍDEO:

¿Adelgazar bailando salsa? Lógralo con esta rutina de baile desde tu casa