Fue una gran sorpresa para él y no tardó en expresarlo en sus redes sociales.

Lin-Manuel Miranda volvió a hinchar el pecho de todos los puertorriqueños hoy tras ser nominado a un premio Oscar en la categoría Mejor canción original por el tema How Far I'll Go, de la película animada Moana.

A pocos minutos de haberse enterado de la noticia, el conocido actor reaccionó en su cuenta oficial de Twitter de una manera muy particular.

😳 — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) 24 de enero de 2017

Acto seguido, las felicitaciones de sus seguidores no se hicieron esperar, recibiendo así un sinnúmero de mensajes que destacaban su extraordinario trabajo en la cinta que se estrenó el pasado 23 de noviembre.

Esta nominación acerca a Miranda a un selecto grupo de celebridades que han ganado los galardones más importantes en el ámbito artístico: Emmy (televisión), Grammy (música), Oscar (cine) y Tony (teatro).

A sus 37 años de edad, el protagonista del musical de Broadway, Hamilton, cuenta con cinco Tony, dos Grammy y un Emmy.

Al momento, la única puertorriqueña que forma parte de las 12 figuras Egot, nombre que le dan los estadounideses a quienes poseen los cuatro premios, es Rita Moreno.

