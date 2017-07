Aunque la ex Miss Universe sintió vergüenza de su físico, publicó la imagen para llevar un mensaje de amor propio.

Por: Redacción de Nueva Mujer

Como una manera de promover la autoestima en las mujeres, la ex reina de belleza Alba Reyes compartió una foto en traje de baño junto a un emotivo mensaje a través de las redes sociales.

En el escrito, la joven de 36 años confesó haber sentido vergüenza de sí misma por su apariencia física al lucir un bikini después de más de cinco años. "Me tome la foto muy entusiasmada, pero luego sentí vergüenza. Me sentí gorda, fea, inadecuada. Sentí terror al verme tal cual soy, más aún de que me vieran y que esa imagen que tienen de mí se desmoronara por completo", compartió Reyes en su cuenta de Facebook.

Desde el 2004, año en que se coronó como Miss Universe Puerto Rico, la también abogada indicó que ha "subido y bajado de peso. Las situaciones personales, profesionales y económicas a veces afectan la posibilidad de dedicar horas del día a vernos bien. No son excusas, no deberían serlo, pero es mi realidad. Me encanta comer y suelo comer por mis emociones, lo que no es una relación saludable con la comida, pero a veces un momento de felicidad vale la pena".

Según admitió, había descartado la idea de compartir la foto por el miedo a que la compararan, "como es costumbre, con la imagen perfecta de una Miss". Sin embargo, se armó de valor y lo hizo.

"Siempre me ha parecido hipócrita que le digamos a todo el mundo que deben amarse como son solo cuando nosotras hemos pasado por grandes sacrificios para vernos igual que todas esas modelos, reinas y actrices que vemos en las revistas. ¡Esta soy yo! Con quizás 20/30 libras demás, con dolor de espalda por ellas, queriendo llegar a un peso más saludable y, sin duda, queriéndome ver como antes, pero amando quién soy hoy (y trabajando en ello)", concluyó.

Mira la foto:

TE RECOMENDAMOS EN VÍDEO:

Tres consejos para que aprendas a aceptarte tal y como eres