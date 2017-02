Dentro o fuera de la televisión, la animadora se ha dejado sentir.

Si se le cayó o no un diente a la presentadora de televisión, Sonya Cortés, frente a las cámaras del programa de televisión para el que labora, no se sabe. Al menos, no con certeza.

Lo cierto es que ayer, el vídeo del incidente se volvió viral en las redes sociales, convirtiéndo una vez más a la exmerenguera en la protagonista de la noticia del día. Tal y como ha pasado anteriormente.

Lo que nos llevó a recordar los mejores ups de la Mami Sonya a través de su carrera artística, que fueron estos:

1. Cuando rompió Internet con un par de copas de más: El más reciente fue cuando Cortés decidió embriagarse y transmitir vídeos en directo a través de Facebook Live con un alto contenido sexual.

Posteriormente, pidió disculpas en el espacio televisivo, Lo sé todo. "Subí unos vídeos con un contenido un poquito fuertecito porque soy una mujer fuerte. No debí haberlo hecho... Nunca lo hice con ninguna mala intención. Sé que saqué todo ese vocabulario francés... y eso ha chocado bastante", aceptó en aquel entonces.

2. Cuando se le perdieron las llaves del carro: A cualquiera se le pueden perder las llaves del carro. Pero lo que ella no se imaginó era dónde estaban las llaves, pues para su sorpresa las encontró en la nevera. Sí, en la nevera.

3. Cuando por poco le da un infarto a causa de una iguana: Estos animales no son del agrado de muchas personas, pero a Cortés no es que no le gusten, es que le provocan una histeria incontrolable. Así que te podrás imaginar su reacción cuando encontró una de estas en la sala de su casa...

4. Cuando se le salió un seno: Después del incidente del supuesto diente 'disfrazado' de bombón, este pudo haber sido el episodio más vergonsozo para la animadora durante una transmisión de Lo sé todo. Fue tanta la emoción de Cortés en uno de los segmentos, que brincó sobre el podio que tenía de frente y su blusa se encajó con su rodilla.

Así fue como uno de sus senos quedó al descubierto.

