No, la razón no es su nueva película ‘El tamaño sí importa’

Por Andrea Sánchez

Aunque su carrera como actor y modelo lleva varios años, es hasta ahora que el hijo de Eugenio Derbez está cobrando relevancia en el espectáculo mexicano. Está a días de estrenar la cinta mexicana 'El tamaño sí importa', pero los titulares de portales de entretenimiento le han restado importancia al suceso y en su lugar están hablando de la sexualidad del actor.

Mhoni Vidente, una celebridad mexicana famosa por hacer predicciones, declaró hace unos días que Vadhir saldría con un cantante de 30 años. "Aunque su sexualidad dará mucho de qué hablar este año, ya que se dirá que anda saliendo con otro cantante hombre de 30 años, nada se le confirmará".

Por supuesto la respuesta del actor no se hizo esperar y dijo: "Sí, me dijo mi mamá, pero no. Le falló, ya me conocen, nada que ver, lo que sí mencionó es que me iba ir bien en la música, espero que en esa no haya fallado".

Ante estos hechos la única pregunta que nos hacemos es ¿por qué hablar de la sexualidad de una persona? ¿por qué enfocarnos en sus preferencias sexuales y no en sus proyectos? La carrera de Vadhir va comenzando, se ha esforzado por quitarse la etiqueta de 'hijo de Eugenio Derbez', está estrenando una película y lo único de lo que hablamos es su sexualidad.

Para algunos medios de comunicación es más relevante saber si le gustan los hombres, si la vidente adivinó, que la película que estrenará o sus pinitos en la música. En pleno 2017 nos importa más con quién se acuestan los famosos que su carrera.

Por desgracia, mientras los medios sigamos presentando ese tipo de notas y el público las siga consumiendo, el panorama no cambiará. A nosotras nos da gusto saber que estrenará 'El tamaño sí importa' y que su sencillo 'Happy Holidays' ya suena en diferentes plataformas en streaming.

