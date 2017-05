La joven comediante de stand-up aclaró lo sucedido con al conductora de radio

Por Andrea Sánchez

Hace algunos días Sofía Niño de Rivera compartió a través de sus redes sociales un video en el que criticaba a los fumadores y muchos de sus comportamientos estando cerca de no fumadores. Dijo que se había presentado en una estación de radio, con una comunicadora muy famosa y que ésta había comenzado fumar, aun sabiendo que estaba ante una persona embarazada.

Aunque Sofía no lo dijo, de inmediato sus seguidores pensaron en Martha Debayle, una de los líderes de opinión más importantes de la radio. La comediante de stand-up subió un video a sus redes sociales en el que explica qué fue lo que sucedió.

Sofía señaló que estaba en el programa de radio presentando Reinserta, un programa en el que participa con su prima Saskia Niño de Rivera, dijo que estaban ahí para hablar de este Reinserta, un programa que ayuda a mujeres que están en la cárcel.

La comediante dijo que Martha Debayle estaba enojada por una situación personal con una de sus hijas, declaró que la comunicadora dijo que los "hijos eran una pesadilla", a lo que ella contestó que "era demasiado tarde pues su prima estaba embarazada".

Cuando la entrevista inició, Martha prendió un cigarro sin preguntarles si les molestaba. Sofía no dijo nada porque entiende a la perfección el potencial y difusión que tiene el programa de Martha Debayle, hay que recordar que es uno de los de más audiencia a nivel nacional, por ello antepusieron la difusión del proyecto en el que participan.

Sofía Niño ahora se vuelve a lanzar contra la comunicadora pues la productora del programa le llamó para informarle que la entrevista que les realizaron no saldrá a la luz ya que luego de la difusión de este incidente, tanto ellas como W Radio fueron multados por fumar en un espacio cerrado y como respuesta la entrevista no será emitida. "Básicamente creo que no pasaron la entrevista porque Martha Debayle se ardió por las críticas" declaró Sofía Niño. Además, la acusó por censurarla y por no permitir que el mensaje de Reinserta sea conocido por más personas.

