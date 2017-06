La comediante se stand-up utilizó sus redes sociales para criticar las conclusiones de la Cofepris

La pelea entre la conductora Martha Debayle y Sofía Niño de Rivera parece no terminar, pues ahora la standupera compartió la imagen de la nota publicada por el periódico Reforma en la que se puede leer "La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, (Cofepris), determinó que W Radio no ha violado la Ley General de Control de Tabaco, por lo que la radiodifusora no será sancionada".

Ante tal acontecimiento, Sofía Niño escribió en sus redes sociales: "Fueron a buscar colillas y olor a cigarro a un lugar que sabía que iba a ir COFEPRIS a buscar eso. Bravo. Digo, los videos de YouTube donde sale fumando no son suficientes, tienen que usar sus "monitores" de último modelo. ¿Alguien con poder que se sale con la suya en este país? ¡Qué raro!", haciendo clara referencia a Martha Debayle, considerada una de la mujeres más poderosas de México de acuerdo con la revista Forbes.

"Esto no es una pelea entre dos mujeres, como están vendiendo los medios para tener más rating (y les ha funcionado mucho, al Internet le encanta el chisme) esto es una denuncia por la transparencia y por ayudar al país. No caigan", escribió en otra publicación.

La Cofepris, según reporta el diario Reforma, acudió a hacer a una revisión y no encontraron restos de colillas, ni olor a tabaco, por lo tanto generaron sólo recomendaciones para la radiodifusora para mantener la política de los espacios libres de humo. El lunes, Martha Debayle reflexionó sobre esta situación, sin mencionar el nombre de Sofía Niño, dejó claro que no habrá espacio para las personas que quieran destruir.

