Por Karen Hernández

Sailor Moon fue sin uno de los animes más exitosos de todos los tiempos, especialmente para aquellos que crecimos en los 90. Aunque estaba hecho principalmente para chicas, muchos hombres y hasta adultos disfrutaban la serie sin distinción. Por supuesto el mejor día para transmitirla era los sábados en la mañana a través de televisión abierta, ¡una buena razón para levantarse temprano!

Aunque la serie dejó de transmitirse hace varios años, es imposible no recordar los uniformes de colegiala mágica, las transformaciones a Sailor Scout, los gatos parlantes y por supuesto el que muchas hayan conocido a su primer amor, Tuxedo Mask, el elegante hombre enmascarado con smokin que aparecía entre rosas, en el momento más oportuno.

Con Sailor Moon, también aprendimos de diversidad sexual pues curiosamente (y decimos curiosamente porque en aquella época el país no estaba acostumbrado a nada de eso), había montones de personajes con orientación sexual muy diversa, además de tener apariencia andrógina, algo muy común en las caricaturas japonesas. Imposible no recordar a Zoycite y Kunzite (Malachite) los generales del Negaverso que eran pareja o el villano Ojo de Pez, quien solía vestirse de mujer para seducir a sus víctimas. ¿Y qué tal Sailor Uranus y Sailor Neptune y su romance platónico?. Quizá muchos no nos dabamos cuenta de eso, o sí, pero lo que es un hecho son las lecicones de aceptación, amistad, fuerza interior y valor que nos transmitían los personajes.

El anime fue transmitido originalmente en México por el canal Tv Azteca y según una publicación en el Twitter oficial de la televisora, Azteca 7, Serena y sus amigas volverán a combatir las fuerzas del mal en la televisión abierta. Por supuesto, los fan veteranos no han dejado de inundar la publicación con aplausos y ovaciones por lo que seguramente mostrará ratings bien recibidos. Aunque aún no se tiene fecha ni hora exacta de estreno, su transmisión es un hecho y los fans la esperan con ansias.

La historia se basa en el manga de Naoko Takeuchi, publicado en 1992 en Japón y que tuvo su adaptación a televisión ese mismo año. La historia narra las aventuras de un grupo de chicas que se luchan contra el Reino Oscuro y su mundo de tinieblas. La serie tuvo 5 temporadas y 200 capítulos en total, además de OVAS (spin offs o historias alternas) y la continuación del manga en tierras niponas.

Sus peticiones siempre son escuchadas, ¡por eso traemos muy pronto para ti Sailor Moon! ¡Espérala! pic.twitter.com/3yl5QZhSqa — Azteca 7 (@AztecaSiete) 22 de junio de 2017

