La semana pasada la comediante Sofía Niño de Rivera generó polémica tras acusar a la conductora Martha Debayle de haber fumado dentro de la cabina estando una mujer embarazada ahí. Señaló que estaba con la directora de la revista mexicana 'Moi' para hablar de Reinserta, un programa en el que participa con su prima Saskia Niño de Rivera y que ayuda a mujeres que están en la cárcel.

Tras días de recibir críticas e insultos a través de redes sociales, la comunicadora inició la emisión de este lunes con una reflexión sobre las lecciones aprendidas de esta situación. "Fíjense que me siento muy agradecida por todo lo que he leído sobre mí estos últimos días. Agradezco los insultos, las palabras horribles que me dedicaron; los grandes crecimientos vienen de eventos muy dolorosos".

Dijo que este tipo de situaciones le ayudaban a hacer un ejercicio de introspección, a "mirarse más profundo" y a "recordar tu propia voz interna, a veces perdida en el marasmo ruidoso de lo que nos rodea".

Como parte de este reflexión, la conductora señaló: "Entender que nuestro poder reside en apreciar y nunca olvidar quiénes somos, qué estamos haciendo, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro objetivo en esta vida, y al mismo tiempo, tomar cada oportunidad para crecer y ser mejor".

Reflexionó sobre el enfrentamiento con Sofía Niño de Rivera, quien además de señalar que Martha fumó dentro de un espacio cerrando, estando prohibido por la ley, también violó su libertad de expresión al negarse a publicar la entrevista en la que hablaba de Reinserta.

"Aquí siempre ha habido y siempre habrá espacio para todos aquellos que quieran generar cambios. Sea una fundación, una persona, un doctor, un especialista. Siempre". Aunque también dijo que en su programa no habrá lugar para aquellos que quieren destruir. Apuntó que no fue ella quien tomó la decisión de no pasar la entrevista que se le hizo a Sofía Niño, sino Rebeca, productora del programa.

