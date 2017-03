Usuarios de redes sociales han evidenciado la pérdida de peso de ‘Mónica Robles’ en el Señor de los Cielos

Por redacción Nueva Mujer

Fernanda Castillo está en el ojo de los reflectores. En esta ocasión no es por lo bueno de sus actuaciones o por su participación en alguna serie o película, sino por lo delgada que luce. La actriz está realizando un entrenamiento arduo, pero usuarios han salido a comentar que está demasiado delgada, que su apariencia ya no es saludable y que incluso podría tener anorexia.

"Demasiado delgada, no olvides que muchas mujeres te siguen, no contribuyas a las enfermedades alimenticias, que bueno que hagas ejercicio pero esa delgadez no es normal", "Estabas hermosa como antes, demasiado delgada pierdes tus facciones bellas y te ves cómo diez años más grande mejor come más y menos ejercicio", comentaron algunos de sus seguidores.

