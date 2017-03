La actriz mexicana abrió su corazón y se refirió a su vida sentimental

Es un hecho que Kate del Castillo es una de las actrices mexicanas más exitosas, pero también una de las más polémicas. Su vida amorosa, sus vínculos con el narcotráfico y lo polémico de los papeles que decide interpretar la colocan como una de las estrellas de la industria del entretenimiento mexicano, más populares.

La actriz dio una entrevista al programa 'Historias Engarzadas', ahí abrió su corazón y habló de sus parejas sentimentales. Kate ha estado casada en dos ocasiones, la primera con el futbolista Luis García y la segunda con el actor Aarón Díaz.

Kate reveló que no se quería casar por segunda vez, pero aún así, lo hizo. La presión social la llevó a casarse de nuevo con un hombre 10 años menos que ella. "La verdad, y espero no ofender para nada a Aarón, es que yo nunca me quise casar. Yo siempre dije que no quería casarme otra vez y al final mis papás querían que nos casáramos, sus papás querían que nos casáramos y él también quería casarse, así que decidí arriesgarme. El rompimiento con Aarón fue muy duro, pero fue algo que decidimos juntos".

La actriz dijo que de ninguna forma se arrepentía de la relación que entabló con el joven actor, pero sí dijo que haberse dado cuenta que necesitaba un hombre al cual admirar, alguien que la hiciera crecer y él dejó de inspirarle esas cosas. "Terminamos por mi culpa, yo quería otra cosa, aprender más cosas. Sentí que tenía la responsabilidad de él. Yo quería a alguien a quien admirar".

