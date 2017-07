El incidente ocurrió en la boda de Érika Zaba

El escándalo se hace presente, otra vez, en la vida del actor José Ron. La revista TVyNovelas publicó que el actor intentó ahorcar a su novia mientras estaban en la boda de la cantante Érika Zaba.

La revista de espectáculos señaló que José se puso violento cuando vio a su novia, la conductora Daniela Álvarez, bailar con algunos de sus amigos, la acusó de estar coqueteando con ellos.

Te amo ❤️🍥 @dannalvz Una publicación compartida de José Ron (@joseron3) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 5:13 PDT

Uno de los asistentes a la boda, y quien dio la declaración, señaló lo siguiente: "Todo pasó muy rápido, cuando él la estaba ahorcando, Luis Carlos Muñoz, un conductor de Azteca, se lo quitó de encima. Por reflejo, Daniela soltó un codazo y golpeó a José en la cara, haciéndolo sangrar".

Según este mismo medio, la conductora terminó con José en ese mismo instante, pero luego de hablar lo perdonó y retomaron la relación. Así lo señaló:"Estaba bailando con uno de sus amigos y él se puso celoso, y de la nada, me fue a jalar. Cuando te encuentras bajo algunas copitas es difícil aclararlo, ya que ambas partes estaban tercas. Me dijo que nos fuéramos de inmediato pero le contesté que 'no', y menos si me estaba jalando. Sus amigos intervinieron y me ofrecieron quedarme en una habitación de la hacienda. Esa noche le dije que lo nuestro había terminado y sólo diciéndole eso me dejó tranquila, estaba muy enojada".

Luego de esta publicación, ni el actor o la conductora han declarado algo al respecto, pero hace unos días, Daniela compartió una imagen del actor acompañado de su mascota, con lo que confirma que la relación sigue.

