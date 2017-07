Protagonizó novelas como 'María la del Barrio' y 'La Usurpadora'.

Fernando Colunga es uno de los galanes mexicanos que más corazones femeninos conquistó en los años 90. Sus interpretaciones como Luis Fernando de la Vega en 'María la del Barrio' o Carlos Daniel Bracho en 'La Usurpadora' le valieron su contrato de exclusividad en Televisa.

Si bien actualmente Fernando no se encuentra en ningún proyecto televisivo, a sus 51 años sigue siendo un actor que no pasa de moda. Así es como se ha transformado a lo largo de estos años (¿qué look te gusta más?, puedes votar).

