Al ser cuestionada en un programa de radio, Lorena Herrera negó la información

Por redacción Nueva Mujer

Es por todos conocido que para algunas mujeres revelar la edad puede ser un verdadero problema. Quizá porque vivimos en una sociedad que le rinde culto a la juventud, si una mujer comienza a tener arrugas, para la industria deja de ser bella.

La actriz Lorena Herrera, quien se diera a conocer por telenovelas en la década de los 90 y, recientemente por su incursión en la música, fue entrevistada por el programa de una estación de radio mexicana. Ahí se refirió a su edad y a la información de la enciclopedia en línea que asegura que Lorena tiene 50 pues nació en 1967.

"Wikipedia no sabe lo que dice, ni me llamo Marissa no tengo la edad que dice, no le hagan caso". También e refirió a los medios que ponen en duda su sexualidad, pues ella afirma: "Estoy muy segura de mi sexualidad y sé que respeto a mi marido con quien llevo casi una década de casada".

