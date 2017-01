La actriz mexicana es adicta a las redes sociales, sin embargo, en múltiples ocasiones le han traído problemas.

Por Karen Hernández

Danna Paola es una de las estrellas juveniles más importantes en México y Latinoamérica. Ha estado en el mundo del espectáculo desde que tenía cuatro años de edad. Hoy, ha traspasado barreras internacionales con la música y la actuación, aunque también ha recurrido a las redes sociales como medio de comunicación con sus seguidores.

Y es que desde hace un par de años, Danna ha demostrado que tiene una vida llena de logros, viajes y diversión al por mayor. Aunque claro, el compartir aspectos tan privados de su vida, desde la perspectiva de una joven de 21 años, ha provocado que surjan críticas y rumores a la menor provocación.

El beso desafortunado

El "altercado" más reciente que vivió la actriz, fue por un video que subió al canal de Youtube que tiene con otros amigos actores (porque también está probando el mundo del vblogging). El canal está hecho con la intención de mostrar viajes, retos y momentos divertidos que vive este grupo, llamado "Rulés". Sin embargo, en su última aventura, Danna viajó a Nueva York con Roger González, conductor del programa de radio, EXA. Ambos son grandes amigos, sin embargo, entre broma y broma se dieron un beso en la boca que hizo reaccionar al Internet en cuestión de segundos. Por supuesto, todos comenzaron a especular que se trataba de un romance entre ambos y para calmar los rumores (y en plan de juego), ambos dijeron que podrían estar saliendo. Los fans enloquecieron más, pero Danna y Los Rulés, sólo siguieron con el juego, sin hacer caso del ruido. "Claro que hay una relación amorosa, es mi amigo y hasta le digo 'amor'", aclaró la actriz en radio. "Ahora resulta que un beso significa relación", dijo el conductor en su cuenta.

"Demasiado sensual"

Danna también ha sido atacada por las fotos que sube a su cuenta, ya que le han criticado sus poses "demasiado sexys". En una ocasión, la actriz subió una foto en bikini que la convirtió en víctima de bullying, con comentarios que criticaban su "falta" de busto o el exceso de piel que mostraba. Por supuesto, la actriz que está muy pendiente de los comentarios, escribió: "No soy de las que le interesa o preocupa lo que opine o no la gente acerca de mi cuerpo o mi personalidad querida, soy feliz tal y como soy y siempre he respetado a todos mis fans. Un besito".

Las transformaciones



La actriz ha sido atacada en múltiples ocasiones por su peso, algo con lo que nadie está contento nunca. Si baja de peso, malo y si sube, malo. Lo cierto es que la joven siempre ha llevado una agenda muy ajetreada, entre telenovelas, series, teatro y discos, por lo que es normal que su cuerpo tienda a reflejar las exigencias de su trabajo. Especialmente, en los últimos meses, Danna ha sido criticada por un aumento de peso, luego de irse a vivir a Estados Unidos para grabar una teleserie, junto a Aracely Arámbula. Además, Danna se sometió a una cirugía estética de nariz que despertó intrigas en todos, al grado de decir que se había operado toda la cara (y sólo por una foto que compartió donde "no se parece")

¿Y qué tal su radical cambio de look?

Falso embarazo

Hace un par de meses, la actriz compartió una foto de un ultrasonido, enloqueciendo a todos sus seguidores, al hacer creer que se trataba de un posible embarazo. Claro, los seguidores no esperaron a leer la descripción, e inmediatamente atribuyeron que se trataba de ella, sin leer que era de su hermana mayor. "Me moría por contar la mejor noticia que me pudieron haber dado. ¡Voy a ser tía! Me hace la mujer más feliz del mundo. ¡Hermana, te amo! Ya me volví loca. Te esperamos con muchas ansias porotito bebé", escribió.

